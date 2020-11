Më shpejt nga sa mendonim! Zbulohet kur do të mbahet dasma e Fjolla Morinës dhe biznesmenit

Pak javë më parë, këngëtarja Fjolla Morina mori një propozim për martesë nga partneri, biznesmeni Fisnik Syla. Ajo publikoi në Instastory foto të një buqete të madhe me trëndafila dhe unazën me diamant.

Dyshja janë në prag të martesës dhe përgatitjet kanë filluar. Para disa ditësh u tha se dasma e tyre pritet të ketë rreth 300 të ftuar, mirëpo “Telegrafi” ka mësuar se ceremonia do të jetë private.

Fjolla dhe Fisniku do ta kurorëzojnë dashurinë me martesë në fillim të muajit dhjetor, shumë më shpejt nga ç’pritej. Dasma do të mbahet brenda Shqipërisë, por vendi nuk dihet ende.