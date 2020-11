Nesër seancë plenare/ Zbulohet interpelanca me ministrin Lleshaj dhe ligjet që priten të votohet

Me nisjen e javës së re do të fillojë që të hënën edhe Kuvendi. Në një seancë parlamentare që fillon tradicionalisht në orën 10:00 do të hapet me një interpelancë të kërkuar nga disa deputetë e Ministrin e Brendshëm, Sandër Lleshaj.

Po ashtu në rend dite janë dhe ndryshimet në ligjin për Partitë Politike, pjesë e marrëveshjes së 5 qershorit që rregullojnë financimin e partive duke shtuar atë nga shteti dhe duke vendosur kufizime për paratë nga bizneset dhe individët.

Pjesa tjetër i kushtohet vetëm buxhetit të vitit 2021 që fillimisht është miratuar parimisht në parlament, por tani e ka radhën shqyrtimi nen për nen, në tërësi dhe miratimi përfundimtar.