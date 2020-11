Pashmangshmëritë e rikthimit të të humburit (Rreth librit STINË PANDEMIE të Fatos Kongolit)

Nga Arta Marku Qëndro – Çfarë të bësh me personazhin tënd? Me njërin prej tyre që duket i pakënaqur me ç’ka thënë në librin që i ka përkitur? Që kërkon të thotë ende? Sepse ndodh të ketë ndonjë personazh në jetën profesionale të një shkrimtari, që teksa bën jetën e vet në librin e dikurshëm, nuk largohet megjithatë, kurrë, nga studioja. Shkrimtari duket sikur ka mbaruar punë me të. E ndryn në faqet e librit ku ai jeton dhe e vë në raftin e bibliotekës ku rendit botimet e veta. Sakaq vazhdon me librin e radhës e kështu vazhdimisht, nga libri në libër, duke mbetur me përshtypjen se distanca kohore mes të sotmes së shkrimtarit dhe të djeshmes që lidhet me personazhin, bëhet gjithnjë e më e madhe. Ndoshta shkrimtari s’ia ka idenë pakënaqësisë së personazhit. S’i shkon ndër mend se ai nuk do t’ia dijë për distancën kohore. Mundet edhe që shkrimtari të jetë krejtësisht i qartë, të jetë në dijeni se personazhin e ka aty rrotull. Se e ka pasur gjithnjë, sado që me fokusin te një tjetër personazh. Kohë pas kohe ia ka ndjerë praninë të vjetrit, ia ka ndjerë pakënaqësinë që përçon. Ndoshta, më shumë, hapësirave boshe mes një libri të mbaruar e tjetrit që s’ka filluar, që ende s’i ka trokitur në derë, apo sa ka kapërcyer pragun e studios. Ndoshta hahet me të, grindet e i thotë që të ikë. Ndoshta i thotë të presë, se diçka tjetër ka në mendje a në dorë. Ndoshta i premton se shumë shpejt, do t’i rivijë koha edhe atij. Ndoshta luhatet në paqartësinë e vet, s’di ç’të bëjë me personazhin që, i pakënaqur me ç’ka thënë deri atë çast, këmbëngul për të thënë të rejat…

Sidoqoftë, jemi në një terren hamendësimesh. Ajo që dihet me siguri është se ka jo pak shkrimtarë që u rikthehen personazheve të dikurshëm dhe vendosin të bëjnë sërish edhe një tjetër copë rrugë së bashku.

Kështu, siç duket, ka ndodhur me Fatos Kongolin që, papritmas ose jo, vendosi t’i rikthehej Thesar Lumit.

***

Këtu e gati 30 vjet të shkuara, Thesar Lumi kishte marrë formë dhe i rrinte përballë shkrimtarit. Këmbëngulte t’i thoshte se duhej t’ia shkruante historinë. T’ia shkruante dhe t’ua jepte të tjerëve që ta lexonin. Sepse ia vlente të shkruhej e ia vlente të lexohej historia e tij. Sapo kish bërë veprimin më të paimagjinueshëm për atë kohë.

Ishte marsi i vitit 1991. Mes peripecive, që tashmë dihen, kish ikur nga lagjja e tij periferike, mjerane dhe gjithë pluhur çimentoje. Kish hipur në një anije po aq mjerane por të madhe e të tejmbushur me shqiptarë, sikurse ai. Qëllimi ishte për të kapërcyer, më në fund, kufirin. Për të kaluar detin. Për të shkelur tokën e premtuar dhe për të ndërtuar atje jetën, krejt ndryshe nga ç’e kish pasur por që me siguri e kish ëndërruar. Ishte rasti për ta bërë ëndrrën realitet. A nuk ndodhi kjo me shqiptarët e fillimviteve ‘90?

Por, ndryshe nga ç’mund të parashikohej, pikërisht në çastin e fundit, Thesar Lumi, ndryshon mendje. Duhet ta ketë pasur edhe ai një grup të cilin e ka përfaqësuar. Një grupth. I vogël e krejt i padukshëm përballë grupit të stërmadh të ikanakëve. Ama duhet të kenë qenë edhe të penduarit e çastit të fundit, të ngjashmit e Thesar Lumit i cili, papritmas, ka ndryshuar mendje: Le të niset anija, le të ikin shqiptarët, me padurimin e grumbulluar për plot 45 vjet. Ai nuk do të ikë.

Zbriti e u kthye në shtëpinë e tij të trishtë dhe të hirtë nga pluhuri i çimentos. Teksa anija largohej, e përcolli me lotët që nuk i mbajti dot. Por tashmë kishte zbritur, e kishte marrë vendimin, mes pavendosmërive që ia kanë përcaktuar gjithnjë jetën.

Për hir të së vërtetës, shpesh s’e dimë pse i bëjmë veprimet. Analizat mund të bëhen më vonë. Ndonjëherë kurrë e për pasojë gjërat mbeten të pakuptuara. Kujt t’i besojmë? Logjikës apo instinktit? E vështirë të thuhet. Por, ndoshta, pa e ditur, Thesar Lumi pati zbritur nga anija me qëllimin që t’i dilte përballë shkrimtarit e ta detyronte atë që t’ia shkruante jetën e vet të deriatëhershme. Jetën e një 40-vjeçari krejt kot, në të gjitha pikëpamjet TË HUMBUR.

Dhe Fatos Kongoli shkroi pikërisht librin I HUMBURI. Ishte viti 1992, kur lexuesit e morën në dorë.

Gati 30 vjet pas momentit të zbritjes nga anija, Thesar Lumi gjendet sërish përballë shkrimtarit. Ka ende për të rrëfyer. Ndoshta është pikërisht tani koha për të rishkruar për të humburin i cili, pasi i humbi 40 vitet e para të jetës, – ku ta dish, jo krejt për fajin e tij por të rrethanave, kushteve, kufijve që ia vendosi fati – me gjasë, humbi edhe 30 të tjera.

Dhe Fatos Kongoli shkruan librin STINË PANDEMIE. Është viti 2020, koha e virusit të frikshëm kur lexuesit mund të zbulojnë sërish Thesar Lumin, një tjetër hapësirë kohore të jetës së tij.

***

Personazhi i vjetër gjendet në një moment të ri të jetës. Ka ditëlindjen e 70-të. Pikërisht në marsin e vitit 2020. Nuk është çast kthesash të mëdha, nuk është as përmbysje epokash, por është megjithatë një moment nga ata që ndodhin a s’ndodhin një herë në 100 vjet. Është kohë pandemie. Është kohë karantinimi, izolimi, vetmie të madhe.

I HUMBURI ka qenë gjithnjë natyrë vetmitare. Vijon të jetë, teksa karantina e zë në të njëjtën shtëpi ku ka lindur, në të njëjtën lagje periferike, me të njëjtën re pluhuri që vërtitet në ajër e bie mbi çati, pragje dritaresh, rrugë e tryeza mejhanesh, duke ia theksuar, deri aty ku nuk mban më, vetminë.

30 vitet e dyta të jetës së Thesar Lumit kanë rrjedhur ashtu siç u takon të rrjedhin në rastin e një të humburi. Janë të ndryshme nga 40 vitet e para. Por të përbashkëtat mes dy epokave janë aty, si për të thënë se njeriu është po ai, i humbur po njëlloj.

Qe kthyer asokohe, në 1991-shin e largët, me ta braktisur anijen, në shtëpinë e fëmijërisë. Më vonë ka bërë një largim tjetër. Distanca fizike nuk është edhe aq e madhe sa do të kish qenë po të mos kish zbritur nga anija. Për pasojë rikthimi është më i lehtë. Largimi i dytë e çoi në Tiranë, në qendër, ku ndërtoi një jetë më të pranueshme. Por ka qenë i humbur e, mesa duket, mbetet i tillë. Me duart e veta shkatërroi gjithçka, shumë shpejt. Me duart e veta? Apo sepse është i humbur? Sepse ka lindur për të qenë i humbur? Se nuk janë “duart e veta” por “duart e fatit” që e vërtisnin jetën e njeriut pa e pyetur? Se shkatërrimi, ndonjëherë a shpesh, është destin e njeriu asgjë s’ka në dorë për ta sikterisur?

Në fakt, duket sikur gjithçka ka të bëjë me rastësinë, që shfaqet herë me formën e pavendosmërisë e herë me një guxim të marrë, absurd e të palogjikshëm, kur bëhet fjalë për Thesar Lumin. Duket si një marionetë që fati ia ka lidhur me fije të padukshme duart dhe i imponon lëvizjet.

Për hir të fatit, rastësisht, në 1991-shin, u nis për Durrës e hipi në një anije; rastësisht e pa asnjë arsye zbriti; rastësisht më vonë, pa qenë për asnjë çast në kërkim të saj, i ofruan një punë të mirë që e çoi në Tiranë; rastësisht e pa pasur as më të voglin plan a joshje, qoftë edhe të heshtur, gjeti gruan e jetës dhe krijoi me të familje… Rastësisht, kur gjithçka dukej në vijë, gjendet përballë një takimi të pashmangshëm, shkatërrimtar, që mesa duket kërkon të theksojë përsëri se është një i humbur.



Sonja, e dashura e Thesar Lumit të librit I HUMBURI, rikthehet në Tiranë dhe takon Thesar Lumin e librit STINË PANDEMIE. Patën jetuar një histori të fortë dashurie, me gjithë daljen jashtë kornizave që koha i përcaktonte dashurisë. Ajo ishte 10 vjet më madhe. Kish qenë e martuar por e kish humbur të shoqin me të cilin kishte një djalë. Ishte grua shumë e bukur, vështirë t’i rezistoje. Por destini i lidhjes ishte zgjidhja. Rrethanat i ndajnë. Si familje e kastës së lartë politike, Sonja, përjeton rënien nga froni dhe internimin e pashmangshëm. Por kohët ndryshojnë e vjen një moment kur ajo, emigrante, nis një jetë të mirë larg prej Shqipërisë, pa asnjë kontakt me vendin e sidomos me të dashurin e dikurshëm e pa e ditur, për pasojë, se imazhi i saj atij i ka mbetur gjatë gjithë kohës në një vend të rëndësishëm.

Por mënjanë, për një çast, historinë e dashurisë së djeshme. Teksa ka bërë përpara në jetën e vet, sikurse është edhe njerëzore, Sonja nuk mund të vijojë pa e kthyer kokën pas. Sado të vështirë e ka pasur të shkuarën, ia ndien nevojën një kontakti me të. Nga malli. Nga malli për fëmijërinë, nga malli për të shkuarën, nga nevoja për të vënë një lule mbi varrin e prindërve që kanë mbetur në të shkuarën. Vetëm 48 orë dhe do të ikë sërish në të tashmen e saj, pa e kthyer më kokën.

Dhe ja sërish fati a rastësia: Sonja bun në hotelin luksoz ku është menaxher Thesar Lumi. Takimi, nuk mund të mos ndodhë. Për pasojë aventura. Për pasojë shkatërrimi i gjithçkaje që ka të bëjë me jetën e personazhit qendror të librit më të ri të Fatos Kongolit, STINË PANDEMIE.

Tek të dashuruarit e dikurshëm gjejnë njëri-tjetrin, 48 orët e qëndrimit të gruas në Tiranë rezultojnë për të vetëm një copë herë rikthimi në të djeshmen, por janë 48 orët e shkatërrimit përfundimtar të Thesarit. Ai harrohet në magjinë 48-orëshe, pa i shkuar ndër mend se nuk do të mund të kthehet më në shtëpi. Sonja po. Ajo kthehet në të sotmen lehtësisht pas ndarjes në aeroport. Thesarit i duhet të ecë shtegut të një tjetër të sotmeje prej të humburi.

Prej të humburi apo njeriu të lirë?

Në fakt, vetmia, mungesa e përgjegjësive, e njerëzve të cilët kanë nevojë për kujdesin e tij… i mundëson të bëjë çfarë do, të thyejë rregullat, të mos mendojë për pasojat. Por a është kjo liria? (Liria asht nji mister i madh. Dikush e andrron e dikush tjetër e konsumon pa vetëdije – thotë Ardian Ndreca te Mbamendjet e tij). Cila është vlera e lirisë në kushtet e një vetmie jo vetëm të skajshme por sidomos të padëshiruar?

Lidhur me lirinë por edhe në shumë pikëpamje të tjera, ka ndryshime të mëdha mes të humburit 40-vjeçar dhe të humburit 70-vjeçar. Është ndryshimi i pashmangshëm që njeriut ia imponon koha që ikën në pakthim. Pamundësia e korrigjimit të gabimeve. Pamundësia e zbutjes së pasojave.

Thesar Lumi, ka shumë për të thënë, ndaj është rikthyer në studion e shkrimtarit.

***

Ndodh të ketë në jetën krijuese të një shkrimtari, ndonjë personazh që nuk largohet kurrë nga studioja e punës. Sepse ka ende për të thënë. Për veten, për njerëzit përreth, për vendin, për kohën, të gjitha në ndryshim.

Kësaj here për Fatos Kongolin ishte Thesar Lumi. Kryepersonazhi i asaj periudhe krijuese që shkrimtari e ka quajtur fillimi i epokës së letërsisë së vërtetë për të. Jemi në të njëjtën epokë letrare. Thesar Lumi kërkon ta konfirmojë.