Rekord rastesh me COVID-19, Austria sërish në izolim nga 17 nëntori

Austria ka vendosur masën e izolimit duke nisur nga 17 nëntori deri në 6 dhjetor. Kancelari i Austrisë, Sebastian Kurz, u ka kërkuar austriakëve, që të mos takojnë askënd jashtë shtëpisë së tyre.

Kurz tha që shkollat do të mbyllen dhe studentët do të mësojnë nga shtëpia duke filluar nga dita e martë, kur masat e reja do të hyjnë në fuqi.

Të premten, Austria raportoi një numër rekord prej 9,586 të infektuar me koronavirus. Kjo shifër ishte nëntë herë më e lartë se në kulmin e valës fillestare më parë këtë vit.

Deri më 6 dhjetor, të gjitha dyqanet jo-thelbësore do të duhet të qëndrojnë të mbyllura. Ndërsa, qytetarëve u është komunikuar që puna të realizohet nga shtëpia.