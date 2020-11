Marjana Kondi infektohet me Covid-19: U lodha duke dëgjuar mendimtarët idjot, dëgjoni vetëm mjekun

Infektohet me koronavirus aktorja e njohur e humorit, Marjana Kondi. Lajmin e bën të ditur vetë aktorja Kondi, përmes një mesazhi në “Instagram’.

Bahshkangjitur postimit ku aktorja shfaqet nga shtëpia e saj, e mbulur me batanije iu bën thirrje qytetarëve që të mos dëgjojnë asnjë tjetër përveç mjekut.

“Te falenderoj Dr Pipero per keshillen e rendsishme qe me dhe! Mos shiko dhe mos degjo se cthon njerzit …. vetem mjekun specialist! U lodha duke degjuar mendimtaret idjot, futur dhe une brenda dhe per pak sa i besoja plotsisht! Jooo!!! Degjoni vetem mjekun dhe jo frike por perkushtim ndaj vetes!”, shkruan Kondi.