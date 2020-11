“Vdekje nga COVID nën mesataren e rajonit”, Basha i kundërpërgjigjet Ramës: Vendi po thyen rekordet e infeksioneve

Pas një bilanci që bëri sot numri një i Qeverisë, Edi Rama sa i takon situatës në vend për shkak të koronavirusit, është kundërpërgjigjur lideri i PD-së, Lulzim Basha.

Përmes një statusi në ‘Twitter’, kryetari i demokratëve theksoi se nëse Rama do të kishte investuar kohën e tij në shërbim të qytetarëve, do kishte arritur që të shpëtonte 8 qytetarët që humbën jetën sot nga COVID.

Sipas Bashës, ndërsa vendi po thyen rekordet e infeksioneve, Rama merret vetëm me sulme politike dhe gënjeshtra. Mes të tjerash Basha shton se; “Bashkë do të sjellim shpresë të re për Shqipërine me një qeveri që do të punojë vetëm për njerëzit!”.

REAGIMI I BASHËS

Nëse Rama do kishte investuar kohën e tij sot, në shërbim të qytetarëve në vend që të cicëronte gënjeshtra kundër meje, mbase do të kishte arritur të shpëtonte disa nga 8 qytetarët që humbën jetën nga Covid-19 sot. Ndërsa vendi po thyen rekordet e infeksioneve, Rama merret vetëm me sulme politike dhe gënjeshtra. Bashkë do të sjellim shpresë të re për Shqipërine me një qeveri që do të punojë vetëm për njerëzit!