Greg Rama fiton betejën me Covidin: Virus i pabesë…

Greg Rama, djali i kryeministrit Edi Rama, me anë të një postimi në rrjetet sociale ka bërë të ditur se ka qenë infektuar me Covid-19 dhe e ka fituar betejën me virusin. Ai ka shprehur falenderimin për mjekët dhe infermierët e Sanatoriumit dhe tani ndihet shumë mirë si fizikisht ashtu edhe mendërisht.

“Një falenderim mjekëve që u kujdesën për mua dhe mbi të gjitha respekt për mjekët dhe infermieret e Senatoriumit. Ndjej detyrimin t’ua shpreh publikisht në kushtet kur realisht po punojnë nën një stres të paparë dhe çfarë nuk po detyrohen të dëgjojnë!

Për fat të mirë pas analizave që më morën në spital dhe trajtimit që mora në shtëpi ndjehem shumë më mirë fizikisht dhe mendërisht. U desh kjo ndodhi që të më rritej akoma më tepër respekti dhe besimi tek ata të cilët ndodhen në çdo orë e minutë në vijën e parë të zjarrit, në këtë luftë!