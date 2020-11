Klea Huta na la me gojë hapur! Moderatorja zbulon ‘look-un’ për puntatën e sotme

Moderatorja Klea Huta do të vijë me një tjetër look në ekran në puntatën e tretë të emisionit të ri “Këngë moj”, i cili rezultoi mjaft i pëlqyer për publikun.

Klea ka ndarë disa foto në rrjetin social ‘Instagram’, duke zbuluar ‘look-un’ e mbrëmjes së sotme. Bashkangjitur postimeve, moderatorja ka treguar dhe të ftuarit ,teksa ka zbuluar se kjo puntatë do i kushtohet këngëve shkodrane.

Në postimet e moderatores nuk kanë munguar dhe komplimentet e shumta nga miqtë apo ndjekësit e saj.