Mos harroni çadrën, nisin sot reshjet e shiut

Moti gjate kesaj dite do të pësojë ndryshim krahasuar me ditë të tëra plot diell.Ditën e martë e deri mëngjesin e së mërkurës në vend do të mbizotërojnë vranësirat e dendura dhe reshjet e shiut, ben te ditur Sherbimi Meteorologjik Ushtarak.

Këto, do të jenë të intensitetit mesatar në mesditë deri në mbrëmje, ndërsa në pjesën bregdetare kryesisht në brigjet e Jonit në formën e shtrëngatave me rrufe.Në majat e maleve, kryesisht në verilindje reshjet do të kthehen në dëborë të përkohëshme.