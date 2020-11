Paralajmëron Presidenti Joe Biden: Më shumë njerëz mund të vdesin nga koronavirusi, nëse…!

Presidenti i zgjedhur në Shtetet e Bashkuara, Joe Biden, ka paralajmëruar se numri i të vdekurve nga koronavirusi do të rritet nëse presidenti, Donald Trump nuk ndan informacione mbi shpërndarjen e një vaksine me administratën e re, para ditës së inaugurimit më 20 janar.

“Më shumë njerëz mund të vdesin nëse nuk kemi koordinim”, tha Biden, më 16 nëntor, gjatë një konference për media nga shteti i tij në Dellauer kur u pyet për rreziqet që mund të paraqiten nëse nuk pranon informacione në kohë nga paraardhësi i tij.

Trump ka refuzuar të pranojë humbjen në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe të ndajë informacione të ndjeshme shtetërore me ekipin e Bidenit, duke pretenduar – pa prova – se votimet ishin të manipuluara.

Shtetet e Bashkuara po kalojnë valën e tretë, dhe më të keqe të koronavirusit. Numri i rasteve të reja tejkalojnë 130.000 në ditë.

Vendi ka të ngjarë të kalojë 250.000 vdekje nga COVID-19 deri në fund të javës, shifra më e lartë në të gjithë botën.

Dy kompani amerikane, gjatë javës së kaluar, kanë njoftuar se vaksinat e tyre janë më shumë se 90 për qind efektive kundër koronavirusit, duke rritur shpresat se sëmundja vdekjeprurëse mund të mposhtet shpejt. Kompanitë kanë thënë se vaksinat mund të jenë gati për shpërndarje brenda javësh.

Biden tha se shpërndarja e vaksinave – duke filluar me personat më të rrezikuar – do të ishte një “ndërmarrje e madhe “.

Pritja për të marrë detaje rreth planeve nga administrata Trump do të vononte shpërndarjen.

Biden tha se ekipi i tij po “ecë përpara” me planet e tyre, pavarësisht nga mungesa e koordinimit me administratën Trump.

Ai tha se nënpresidentja e zgjedhur, Kamala Harris, si anëtare e Komitetit të Senatit për Inteligjencën, ende merr azhurnime të inteligjencës nga Shtëpia e Bardhë.

Biden gjithashtu tha se po pranon gjithnjë e më shumë urime nga udhëheqës të huaj.

Presidenti i zgjedhur tha se ai shpresonte që anëtarët republikanë të Kongresit do të kundërshtojnë Trumpin lidhur me pretendimet e tij për manipulimet në zgjedhje dhe do ta nxisin presidentin të ndihmojë procesin e tranzicionin të pushtetit.

Ai gjithashtu tha se do të përpiqet të tejkalojë hendekun midis dy partive, duke shtuar se ai kishte një mandat nga populli për të gjetur kompromise në miratimin e legjislacionit.

“Mesazhi im është ky: unë do të punoj me ju. Unë e kuptoj shumë ngurrimin tuaj për shkak të mënyrës se si vepron [Trump]. Nëse duhet të presë deri në janar për t’u bërë funksional, kjo është turp, por ndoshta kjo është mënyra e vetme për të përfunduar këtë çështje “, tha ai.

Biden foli pas takimit me shefat ekzekutivë të kompanive kryesore amerikane, të tilla si Microsoft dhe General Motors, si dhe udhëheqësit e sindikatave të punës.

“Është vërtet inkurajuese që njerëzit – biznesi dhe fuqia punëtore – së bashku të bien dakord për rrugën përpara,” tha ai.

Presidenti i zgjedhur gjithashtu tha se ai do të mbështesë investimet në teknologji, duke përfshirë makinat elektrike, duke thënë se vendi duhet të bëhet lider në industri.

Biden u projektua fitues nga të gjitha mediat kryesore të SHBA-së, pasi rezultatet jozyrtare i dhanë atij më shumë se 270 votat e Kolegjit Zgjedhor, të nevojshme për të fituar Shtëpinë e Bardhë.

Trump dhe ekipi i tij ligjor kanë filluar një sërë sfidash përkundër faktit se zyrtarët e zgjedhjeve në të gjithë vendin kanë thënë se nuk panë prova të parregullsive serioze./REL