Policia ndalon Andi Lilën në stadiumin e Kavajës, ja çfarë ka ndodhur me futbollistin

Ish futbollistit të Kombëtares Andi Lila, gjatë ditës së sotme i ka ndodhur një incident i papritur në qytetin e tij të lindjes, Kavajë. Futbollisti ka reaguar nëpërmjet një postimi në Instagram ku shtë shprehur se është ndaluar nga policia për të dhënë intervistë në fushën e vjetër të qytetit për ekranin e News24, ekzaktëisht emision Fit Station me gazetaren Cenkuela Hasa.

“ Sot me kërkesë të TV News 24, po jepja një intervistë për karrierën time profesionale si futbollist.Intervista ka filluar në banesën time ku jam rritur, në qëndrën e qytetit tim Kavajë e më pas në fushën e futbollit.Sigurisht që vendi ku po jepej intervista ishte “Fusha e Vjetër” e Kavajës ku unë kam hedhur hapat e parë të karrierës time si futbollist por edhe per faktin se Stadiumi BESA tanimë është kthyer në livadh ku kullosin bagëtitë.

Por gjatë kohës që isha në fushën e futbollit me trupën e xhirimit të TV Neës24 ndodh një skandal, një turp i paparë.Në fushën e futbollit paraqitet Drejtori i Sporteve të Bashkisë Kavajë,ish-futbollisti Aldo Duro, i shoqëruar nga punonjësit e policisë Bashkiake Kavajë, të cilët të turpëruar më komunikuan urdhërin e Kryetarit Ilegjitim të Bashkisë Kavajë z.Krajli se duhej të largohesha nga ambientet e “Fushës së Vjetër” dhe të ndërpritja intervistën, pasi tani isha kundërshtari politik i Kryetarit të Bashkisë.Nuk arrij ta kuptoj përse i ka kaq shumë frikë kundërshtarët politikë z.Krajli ?Vërtetë e ndjeni kaq pranë humbjen e pushtetit z.Krajli sa doni ti mbyllni edhe gojën !Personalisht më vjen shumë turp që ju jeni qytetari numër 1 i qytetit tim z.KrajliMe ju z.Redi Krajli njihemi si qytetar të Kavajës nuk kam asnjë konflikt apo mosmarrveshje personale.

Por unë personalisht si shumë qytetar të Kavajës,ju z.Krajli nuk ju njohin si Kryetar Bashkie pasi e ka marrë këtë detyrë në kundërshtim me ligjin, me zgjedhje moniste të cilat nuk janë të dekretuara nga Presidenti i Republikës.Besoj se Gjykata Kushtetutese do t’ju tregoj z.Krajli se jeni i paligjshëm si Kryetar Bashkie.Por me këtë urdhër që keni dhënë sot z.Krajli, ju keni treguar se jeni edhe i pamoralshëm për të drejtuar Bashkinë Kavajë.Ju nuk e dini z.Krajli se Kryetari i Bashkisë nuk i ndan qytetarët e tij në krahe politike por ka detyrimin ligjor t’ju shërbejë dhe ti respektojë, të promovojë vlerat më të mira morale dhe qytetare.

Ky është detyrimi juaj ligjor z.Krajli i përcaktuar në ligjin Nr.139/2015, ligj të cilin jam i bindur që nuk e keni lexuar ndonjëhere.Ju z.Krajli që nuk keni shkelur asnjehëre në fushat e sportit nuk mund te urdhëroni vartësit tuaj që të nxjerrin nga fushat e sportit futbollistët apo ish-futbollistët që në ato fusha kanë derdhur djersë e gjak.Z.Krajli “Fusha e Vjetër “ nuk është prona juaj private, nuk eshte Fabrika Dyshekëve e cila në Kavajë është bërë barsaletë pasi digjet çdo 2-3 vjet sa edhe kompanitë e sigurimeve nuk e marrin përsipër ta mbulojnë pasi kanë frikë se falimentojnë.A është e moralshme që ti kërkosh Muharrem Kariqit apo Nimet Merhorit, Sotir Shkurit apo Dashnor Bajazitit, Altin Rrakllit, Perparim Daiut apo Altin Rrices, Andi Liles apo Sokol Cikalleshit dhe shumë e shumë e shumë Futbollistëve të tjerë Kavajas të cilëve ju kërkoj ndjesë që nuk po i përmend pasi janë vërtetë shumë, që të mos japin intervista për karrierën e tyre futbollistike dhe të largohen nga fushat e futbollit.Z.Krjali emrin e Kavajës si djep i futbollit e kemi shkruar ne me djersën dhe gjakun e derdhur në këto fusha dhe asnjë nga përfaqësuesit politik të Bashkisë Kavajë.

Të drejtën morale për të qëndruar në këto fusha nuk e kemi nga politika të cilës ju i shërbeni dhe që sportin asnjëherë nuk e ka mbështetur por nga ana mijëra tifozeve Kavajas të cilët na kanë ndjekur kudo që kemi shkuar.Se kush jam unë Andi Lila dhe se kush jeni ju Redi Krajli, sa kontribut ka dhënë secili prej nesh për Qytetin e Kavajës në përgjithësi dhe Futbollin Kavajas ne veçanti mund të shkruaj pafund por nuk dua te zgjatëm.Për ju z.Krajli që nuk e njihni historinë e Kavajës dua t’ju them se: Në kohën e paraardhesit tuaj socialist të Bashkisë Kavajë jam nderuar me titullin “Qytetar Nderi” dhe juve duhet t’ju vij turp për urdhrin e dhënë sot.Ndërsa për kronikë dua t’ju them z.Krajli se: Jo ju por asnjë servil i juaj nuk ka shanse të më nxjerrë nga fushat e futbollit të qytetit tim , aty ku jam rritur e formuar si futbollist.Për këtë nuk e kanë fajin vartësit e tu prandaj mos u hakmerr ndaj tyre.Sot më vjen turp se cili perfaqëson qytetin tim Kavajën.Gjithashtu më vjen shumë keq për nivelin tuaj intelektual dhe moral z.Krajli”- shkruan Lila ne psotimin e tij.