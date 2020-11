“Vetëm një herë e kam fërkuar nëpër kofshë”, përgjimet që zbuluan abuzuesin me 9-vjeçaren në Sarandë. Gjykata e liron edhe pas fakteve tronditëse

U përdhunua që 9-vjeçe nga vjehrri i motrës, por 72-vjeçari Bajram Tusha është lënë i lirë nga Gjykata e Sarandës një ditë më parë, ndonëse për rastin faktet janë tronditëse, pasi abuzimi i saj (tani 17 vjeçe) është pranuar edhe përmes përgjimeve.

“BalkanWeb” ka mundur të sigurojë përgjimet mes dy abuzuesve, të përfshira brenda vendimit të gjykatës së Gjirokastrës, e cila në muajin korrik vendosi ta lërë pas hekurave të moshuarin pavarësisht situatës së pandemisë, si një person me rrezikshmëri të lartë.

Në dosje përmendet se e mitura u përdhunua nga 4 burra dhe se i dashuri i saj akuzon prindërit që ishin në dijeni dhe paguheshin për ta lejuar një fakt të tillë. Faktet dhe skenat e përmendura janë tronditëse.

VENDIMI I PLOTE I KORRIKUT

Gjykata pasi administroi provat, dëgjoi konkluzionet e kërkuesit i cili nëpërmjet mbrojtësit të tij, av.{xxx} kërkoi pranimin e kërkesës sipas objektit, ndërsa prokuroria, rrëzimin e saj si të pabazuar në prova e në ligj dhe pasi shqyrtoi çështjen në tërësi,

Konkluzioni:

Vëren:

Rrethanat e faktit.

Personi nën hetim {xxx}, dyshohet se ka kryer veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”, të parashikuar nga neni 100/1 i Kodit Penal. Referuar kërkesës për vleftësimin e arrestimit dhe caktimin e masës së sigurisë dhe provave bashkëlidhur, rrethanat në të cilat dyshohet se e ka kryer këtë vepër, rezulton se janë si vijon:

Rezulton se ne daten 21.04.2020, eshte paraqitur ne Komisariatin e Policise Sarande shtetasja {xxx}, e bija e{xxx} dhe e {xxx}, e dtl.24.03.2003, lindur ne Sarande dhe banuese ne fshatin Gjashte, Sarande. Ajo ka kallezuar me goje disa persona te cilet sipas saj nder vite kane abuzuar seksualisht me te. Me konkretisht kallezuesja ka parashtruar me goje rrethanat si me poshte:

Se bashku me prinderit, te quajtur {xxx} dhe {xxx} dhe vellain me te vogel jetojne ne fshatin Metoq te Bashkise Sarande. Aktualisht ajo vazhdon klasen X ne shkollen e mesme profesionale “Antonio Athanas” ne Sarande. Para shume vitesh, vijon ajo, kur ka qene 9 (nente) vjeçe eshte dhunuar seksualisht nga shtetasi {xxx}. Ky person banon ne fshatin Metoq dhe eshte fqinji e saj. Ai eshte i moshes 74 vjeç, ka qene i martuar dhe ka 7 (shtate) femije. Me kete person kane patur marredhenie krushqie, djali i tij i quajtur {xxx} ka bashkejetuar para disa vitesh me motren e saj, {xxx}. Para nje viti {xxx}ka vdekur ne Greqi. Pas vdekjes motra eshte martuar dhe jeton ne Greqi.

{xxx}, vijon kallezuesja, ka abuzuar seksualisht me te ne banesen e tij te ndodhur ne Metoq. Gjate kesaj kohe ajo jetonte se bashku me prinderit ne shtepine e tij, pasi nuk kishin banese. Ka qene nje moment qe ne shtepi ndodhej vetem me {xxx} dhe nderkohe ai ka filluar qe ta merrte me te mire, duke filluar qe ti thoshte fjalet “te kam xham, je shume e mire”. Me pas ka filluar qe ta prekte nga gjokset dhe ti thoshte fjale me natyre ngacmuese, derisa me pas i ka kerkuar qe te kryente marredhenie seksuale me te. Kete sjellje ndaj saj ai e beri per disa herë me radhe, por me pas, duke qene se ajo e ka kundershtuar, ai ka filluar qe ta godiste me pellemba. Nje dite ishin vetem te dy ne shtepi dhe gjate kesaj kohe ai ka filluar qe ta kafshonte nga krahet dhe ta zhveshe, derisa ka arritur qe kryeje marredhenie seksuale me te, dhe kjo ka ndodhur ne dhomen e saj te gjumit. Pasi kreu marredhenie seksuale me te, ai i ka thene qe mos i thuaj njeriu, pasi do ta vriste. Ne mbremje kane ardhur prinderit nga puna, por nuk u ka treguar lidhur me kete ngjarje. Kjo gje ndodhi dhe here te tjera ne shtepine e {xxx}, vijon kallezuesja, per sa kohe ata qendruan ne shtepine e tij. Por dhe me pas, shton ajo, ai ka kryer marredhenie seksuale me te, ne shtepine e vajzes se tij, te quajtur {xxx}. Pasi jane larguar nga shtepia e {xxx} kane shkuar ne shtepine e vajzes se tij dhe kane qendruar rreth tre vjet. Dhe gjate kesaj kohe ai shkonte ne shtepine e saj dhe kur ishin vetem ai kryente marredhenie seksuale me te dhe kjo ka zgjatur derisa ajo mbushi moshen 15 vjeç. Me tej, shtetasja S. B, ne kallezimin e saj shton se dhe persona te tjere kane abuzuar seksualisht me te. Para nje viti, kane abuzuar seksualisht ndaj saj shtetasit Baki Lukaj dhe Malo Pirro.

Ne perfundim ajo ka deklaruar se kete ngjarje nuk do ta kishte kallezuar per shkak te frikes, por pasi ka njohurin te dashurin e saj, shtetasin {xxx}, ai e ka bindur qe ta denonconte kete ngjarje. Pas marrjes se kallezimit jane shoqeruar dhe pyetur shtetasit {xxx}, {xxx} dhe {xxx}. I pari i ka pranuar pjeserisht te dhenat e pretenduara nga kallezuesja. Ai ka deklaruar se Sedjana e perqafonte, e puthte ne buze dhe keto veprime i ka bere dy ose tre here dhe me pas eshte terhequr. Ai permend nje rast te ndodhur perpara kater vitesh, kur {xxx} e ka puthur ne buze dhe ne te njejten menyre ai ia ka kthyer, me pas i ka kerkuar qe t”i shihte “zogun”. Ne kohen qe ajo ka filluar qe te zbertheje pantallonat, ai e ka shtrenguar dhe eshte prishur ne pantallona. Dy personat e tjere, {xxx} dhe {xxx} i kane mohuar pretendimet e kallezueses. Lidhur me kete ngjarje eshte pyetur shtetasja {xxx}, e cila punon si mesuese ne shkollen e mesme profesionale “Antoni Athanas”. Ajo ka deklaruar se {xxx} eshte nxenese ne klasen qe ajo ka ne kujdestari. Si nxenese ajo eshte e rregullt, me nje kapacitet te kenaqshem, por zakonisht e shperqendruar. {xxx}, vijon ajo, ka qene objekt bullizmi nga shoket e klases, kryesisht djemte qe vinin nga komuniteti i Gjashtes. Arsyen konkrete pse ata e ngacmonin, ajo ka deklaruar se nuk e dinte, dhe kur e ka pyetur {xxx}, ajo nuk i ka dhene shpjegime. Ajo ka deklaruar se i njeh prinderit e saj per shkak se vinin per tu interesuar shpeshhere ne shkolle. Kur i ati paraqitej ne shkolle, ai ishte i shoqeruar gjithmone me nje person tjeter, te cilin e njihte me emrin {xxx}, ai ishte rreth te 70-tave ne moshe, mbante floke te gjata dhe mustaqe. Deklaruesja permend nje rast, kur ne shkolle eshte paraqitur ky person dhe ka sulmuar nje nxenes qe po ngacmonte S. ose te atin e saj. Ne vijim eshte pyetur shtetasi {xxx}, i cili ka deklaruar se ka nje muaj e gjysme qe eshte ne nje lidhje me {xxx} Kjo lidhje ka deklaruar ai, nuk ka qene e mirepritur nga familja e saj. Ai ka deklaruar se nga {xxx} ka mesuar fakte qe kjo e fundit eshte shfrytezuar seksualisht nga prinderit dhe nga nje shoku i babait te saj, i quajtur {xxx}. Ai shton se prinderit, ne kembim te pageses, e lejonin qe ajo te kryente marredhenie seksuale me persona te tjere.

Lidhur me kete ngjarje jane pyetur dhe persona te tjere, prinderit e kallezueses, etj. Me tej, me autorizim te prokurorit, eshte lejuar pergjimi ambjental midis te dyshuarve {xxx} dhe {xxx}, te kryer ne intervalin kohor 16:50 deri ne oren 16:55 te dates 21.04.2020. Ky veprime eshte dokumentuar ne procesverbalin perkates te Policise Gjyqesore “Mbi veprimet e pergjimit ambjental” te dates 21.04.2020. Ne procesverbal fjalet e thena nga shtetasi {xxx} jane shenuar me germen “M”, ndersa ato te thena nga shtetasi {xxx}, jane shenuar me germen “B”. Nga procesverbali eshte shkeputur kjo bisede:

M—He mo

B- Ajde pak. Te moren ne pyetje?

M—Eee

B-Ço themi

M-S’di gje une se njof fare i thashe mo. Eeee, une se njo fare i thashe.

“B”-Une e hengra… gabova pranova gjithe fajin…i thashe vetem nje here e kam ferkuar neper kofshe e vogla thashe para ca vjetesh e me erdhi keq i thashe… Ee po, ç’thote ajo pa neper shale e ferkova… edhe une se kam futur brenda thashe…

Lidhur me kete ngjarje, Policia Gjyqesore ka perpiluar dhe vendimin per kryerjen e ekspertimit mjeko-ligjor, me qellim per te percaktuar nese tek shtetasja S. B, kishte shenja te deflorimit seksual, nese ka arritur pjekurine seksuale, etj.

Lidhur me caktimin e llojit dhe të masës së sigurisë, me vendimin nr. nr. 23-2020-513 datë 24.04.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë është vendosur masa e sigurisë “arrest në burg” për këtë shtetas.

Mbrojtja kërkoi zëvendësimin e kësaj mase në një mase më të butë si “arrest në shtëpi” ose “detyrim paraqitje në policinë gjyqësore” pasi personi nën hetim për shkak edhe të moshës së tij, dhe të situatës aktuale, nuk mund të qëndrojë në ambientet e paraburgimit. Mbrojtësi i kërkuesit deklaroi se {xxx} vuan nga sëmundje të shëndetit mendore, somnambulizmi dhe duke pasur parasysh edhe moshën e tij mbi 70 vjeç, dhe situatën e pandemisë globale të Covid 19, qëndrimi i tij i mëtejshëm në paraburgim mund të përbëjë rrezik.

Prokuroria {xxx}, mbajti qëndrimin që kjo kërkesë nuk duhet pranuar si e bazuar në prova dhe në ligj pasi nuk u provua pretendimi i kërkuesit dhe as nuk kanë ndryshuar rrethanat dhe nevojat e sigurimit.

Vlerësimi i gjykatës.

Në nenin 260/2 thuhet shprehimisht se; “Masat shtrënguese dhe ndaluese revokohen menjëherë kur del se mungojnë kushtet dhe kriteret e zbatimit të tyre. 2. Kur nevojat e sigurimit zbuten ose kur masa e zbatuar nuk i përgjigjet më rëndësisë së faktit ose dënimit që mund të caktohet, gjykata e zëvendëson masën me një tjetër më të lehtë……”

Në nenin 260 pika tre përcaktohet shprehimisht; 4. Kërkesa e prokurorit ose e të pandehurit për revokimin, zëvendësimin ose bashkimin e masave të sigurimit shqyrtohet nga gjykata ku ndodhen aktet, brenda pesë ditëve nga depozitimi i saj. Kur është rasti, gjykata vendos edhe kryesisht revokimin ose zëvendësimin e masës së sigurimit gjatë marrjes në pyetje të personit të arrestuar, sipas nenit 248, të këtij Kodi, në rastet e parashikuara nga paragrafi 6, i nenit 246, të tij, gjatë procedimit për sigurimin e provës, gjatë seancës paraprake ose gjatë gjykimit.

Nisur nga parashikimet ligjore të mësipërme përpara Gjykatës del nevoja e analizimit të rrethanave dhe kushteve në të cilat ndodhet hetimit, situata e personit nën hetim për të përcaktuar nëse janë zbutur nevojat e sigurimit apo nëse qëndrojnë ende kushtet për aplikimin e masës fillestare të dhënë.

Kështu siç u parashtrua në pjesën hyrëse të këtij vendimi rezultoi se kërkuesi {xxx} është duke u proceduar si I dyshuar për kryerjen e veprës penale. ““Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”, të parashikuar nga neni 100/1 i Kodit Penal. Rezulton se prokuroria është ende duke e hetuar këtë ngjarje. Vepra penale për të cilën akuzohet i pandehuri paraqet rrezikshmëri shoqërore të lartë. Gjithashtu nuk rezulton që të ketë ndryshuar ndonjë rrethanë specifikie në situatën e të pandehurit, pasi që në momentin që është caktuar masa e sigurisë arrest në burg me Vendimin nr. nr. 23-2020-513 datë 24.04.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë çështja është ende në hetim.

Së pari gjykata mban në konsideratë akuzën që rëndon ndaj të pandehurit dhe dënimin që parashikon Kodi Penal për këtë vepër. Ka dyshime të arsyeshme se lehtësimi i masës mund të sjellë si pasojë shmangien nga hetimi apo gjykimi i të pandehurit. Masa e sigurisë “arrest në burg” vlerësohet si masa më e përshtatshme që siguron nevojat e hetimit.

Së dyti lidhur me pretendimin e mbrojtjes se duke pasur parasysh faktin që aktualisht në Shqipëri por edhe në vende të tjera jemi duke u përballur më përhapjen e virusit Covid 19 dhe rrezikshmërinë që paraqet për shëndetin ky virus, gjykata duhet të mbajë parasysh edhe Udhëzimin e Prokurorit të Përgjithshëm si dhe Udhëzimet e Ministrisë së Drejtësisë në caktimin e një mase më të butë për të dyshuarin.

Në rastin objekt gjykimi, mbrojtja kërkoi zbatimin e një mase më të butë për shkak se ekziston rreziku i kontaminimit të të dyshuarit me Covid 19, por nuk u soll ndonjë provë konkrete se qëndrimi në ambientet e paraburgimit përbën rrezik për këtë të pandehur, apo se në ambientete IEVP Sarandë ku ai gjendet aktualisht ka raste të konfirmuara me COVID 19. Njëkohësisht nuk u paraqitën në gjykim prova të tjera që të provojnë gjendjen e rënduar shëndetsore të kërkuesit, sipas pretendimeve të tij.

Gjykata çmon se kërkesa e të personit nën hetim {xxx} duhet cilësuar si e pabazuar në prova dhe në ligj dhe duhet rrëzuar, pasi siç u argumentua më sipër nevojat e sigurimit nuk janë zbutur, masa e sigurimit I përgjigjet rëndësisë së faktit dhe dënimit që mund të jepet nga gjykata në përfundim të këtij gjykimi.

Arsyeja:

Baza Ligjore:

Gjykata, bazuar në nenet Nenet 228, 229, 238, 244, 258/1, 327/2, të Kodit të Procedurës Penale,

Vendimi:

Vendosi: Rrëzimin e kërkesës së kërkuesit {xxx} për zëvendësimin e masës së sigurimit të vendosur me vendimin nr. 23-2020-513 datë 24.04.2020 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Sarandë.

Shpenzimet gjyqësore siç janë bërë. Ndaj këtij vendimi lejohet ankim në Gjykatën e Apelit Gjirokastër brenda 5 (ditëve) duke filluar ky afat nga dita e nesërme e shpalljes.

U shpall sot në Sarandë në datë 31.07.2020.