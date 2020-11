“Edi Rama dhe banda e tij qeverisëse e rilindjes, vazhdon ta lërë Shqipërinë jashtë dhe shumë larg dyerve të Europës”

Aleksandër Biberaj nuk i ka kursyer kritikat ndaj qeverisë Rama, ndërsa shkruan se është kryeministri më anti-europian që ka pasur Shqipëria pas viteve ’90.

Përmes një postimi në rrjetin social “Facebook”, Biberaj shkruan se Edi Rama dhe banda e tij qeverisëse e rilindjes, vazhdon ta lërë Shqiperinë jashtë dhe shumë larg dyerve të Europës.

“E filluam te paret ne Ballkan enderren e integrimit europian dhe jemi katandisur te fundit ne Ballkan, ku ne saje te Edi Rames dhe grupit te tij kriminal ne qeveri dhe parlament, po na e kalon per integrimin edhe mikja e Edit Serbia, edhe Mali i Zi, mbetet te na e kaloje tani edhe Bosnja dhe “Republika Serbska””, – shkruan ndër të tjera Biberaj.

POSTIMI I PLOTË

EDI RAMA KRYEMINISTRI ME ANTI EUROPIAN QE KA PASUR SHQIPERIA PAS VITEVE ’90!

8 VITE TE QEVERISJES SE EDI RAMES DHE SEKTIT TE RILINDJES VETEM DESHTIME TOTALE PA ASNJE HAP PERPARA DREJT INTEGRIMIT EUROPIAN! TURP E FAQJA E ZEZE PASI NE SAJE TE EDI RAMES DHE BANDES SE TIJ NE QEVERI DHE PARLAMNET PO NA E KALON PER INTEGRIMIN EUROPIAN EDHE MIKJA E EDIT SERBIA EDHE MALI I ZI BOSNJA DHE “REPUBLIKA SERBSKA”!

Te dashur miq,

Tashme eshte fare e qarte se Edi Rama dhe banda e tij qeverisese e rilindjes, vazhdon ta lere Shqiperine jashte dhe shume larg dyerve te Europes. Shenohet edhe nje deshtim tjeter, i radhes ky, per Edi Ramen dhe qeverine e tij okulte, deshtim qe na kushton shume si komb dhe shoqeri. E filluam te paret ne Ballkan enderren e integrimit europian dhe jemi katandisur te fundit ne Ballkan, ku ne saje te Edi Rames dhe grupit te tij kriminal ne qeveri dhe parlament, po na e kalon per integrimin edhe mikja e Edit Serbia, edhe Mali i Zi, mbetet te na e kaloje tani edhe Bosnja dhe “Republika Serbska”. Turp e faqja e zeze per kete palaco kryeminister dhe palaco qeveri qe kemi, dhe turp edhe me i madh per ne si komb dhe shoqeri qe e durojme prej 8 vitesh kete pushtet kriminal, anti popullor, anti kombetar dhe anti europian. Duhej jo thjesht ti kishim rrezuar horrat e rilindjes nga pushteti i pamerituar, por duhej ti kishim hedhur ne det qe te shpetonim nje here e mire nga fara e keqe e trashegimnise komuniste, e bijve dhe bijave, niperve dhe mbesave, e krijesave perverse dhe hemafrodite te bllokut komunist, qe kane 80 vite qe po e marrin ne qafe kete popull te shume vuajtur, por shume fisnik! 25 Prilli plebishitar po vjen, shpetimi po vjen!