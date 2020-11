Horoskopi për ditën e sotme, 18 nëntor 2020

Dashi

Ju jeni jashtëzakonisht i mirë në kujdesin për veten, por kohët e fundit mund ta keni tepruar pak. Duhet të parandaloni nxitjet tuaja egoiste dhe të mendoni për njerëzit e tjerë së pari për pak kohë. Gjërat e vogla do të kenë kuptim të madh.

Demi

Shëndeti juaj mund të jetë një problem sot. Të gjitha ato orë të gjata të kaluara në punë dhe orë të shkurtra të kaluara pushim kanë filluar t’ju shkaktojnë lodhje. Bëni një pushim dhe flini nëse keni mundësi. Hani një mëngjes të shëndetshëm. Sigurohuni që të bëni një shëtitje të gjatë ose ndonjë lloj ushtrimi tjetër.

Binjakët

E gjitha çfarë duhet të bëni është t’i komunikoni ndjenjat tuaja qartë dhe me qetësi. Ndaloni lojërat dhe lexoni libra për të ditur se çfarë të bëni. Zemra juaj di çfarë të bëjë, kështu që duhet të filloni ta dëgjoni atë.

Gaforrja

Kjo është një ditë e të kundërtave të cilat shkaktojnë tërheqje dhe ndryshojnë ide. Mos u largoni nga temat tabu dhe mos kini frikë t’i vendosni të gjitha në vijë. Sa i përket aspektit sentimental, do të ndiheni i plotësuar.

Luani

Jo të gjithë janë një mik aq i mirë sa ju. Arti i miqësisë është i vështirë për disa njerëz që të mund ta zotërojnë, prandaj jini të durueshëm me të tjerët që nuk dinë gjithmonë të veprojnë. Në dashuri, jepini disa leksione partnerit si të jetë një person më i mirë.

Virgjëresha

Jini pak më ekstravagantë sot me kohën, paratë, durimin dhe energjinë tuaj. Planifikoni më shumë kohë për t’u lidhur me njerëzit që doni. Ju keni shumë për të dhënë. Kjo do t’ju bëjë të ndiheni me fat që keni kaq shumë kur kaq shumë të tjerë kanë kaq pak.

Peshorja

Tregoni pak më shumë balancë në raportin tuaj sentimental. Një shumë parash mund të sjellë gëzim te ju, por nëse nuk dini t’i shpenzoni, gjithçka do të jetë e kotë. Nëse jeni në shkollë, yjet ju favorizojnë.

Akrepi

Emocioni që ndjeni për diçka në të ardhmen po e bën shumë të vështirë ushtrimin e durimit sot. Telefononi një mik dhe zbuloni se çfarë ka të re në botën e tyre. Bëni disa detyra që keni lënë pas dore.

Shigjetari

Duhet guxim për të folur dhe duhet të jesh krenar që ndonjëherë është kaq e lehtë për ta bërë këtë. Filloni një bisedë interesante, sepse mund të fitoni disa informacione të vyera në aspektin profesional.

Bricjapi

Trendet, moda dhe kultura janë një pjesë e vlefshme e jetës suaj, por nëse i bëni ato përparësinë tuaj të parë, do të harxhojnë energji dhe para që mund të shpenzohen më mirë diku tjetër. Përqendrojini përpjekjet dhe mendimet në gjëra që janë më të qëndrueshme.

Ujori

Ju mund të mendoni se punët dhe detyrat e tjera të jetës së përditshme nuk janë intriguese ose emocionuese, por po gaboni. I gjithë stimulimi për të cilin mendja juaj ka nevojë është e shkruar aty në listën tuaj të gjërave.

Peshqit

Është koha të mbushni rutinën tuaj ditore me disa energji të reja që ju ndihmojnë të jeni më efikasë. Teknikat tuaja të vjetra po bëhen joefektive, dhe tani më shumë se kurrë duhet të qëndroni përpara kurbës.