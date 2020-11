Si e përballoni tradhtinë, sipas shenjës tuaj të horoskopit

Të kesh dikë që të tradhton pasi t’i kesh dhënë besimin është një nga gjërat më të këqija që mund t’i ndodhë një personi.

Tradhtia na prek në shumë mënyra të ndryshme dhe mund të ndryshojë mënyrën e trajtimit të njerëzve dhe situatave në të ardhmen. Meqenëse të gjithë e trajtojmë tradhtinë në mënyrën tonë, nuk është për t’u habitur që astrologjia dhe shenjat tona të zodiakut kanë një mënyrë të veçantë për të na ndihmuar të përballojmë.

Ndërsa disa shenja të zodiakut dinë të merren me tradhtinë dhe të dalin nga zemërimi i tyre më i fortë, të tjerët nuk mund ta kapërcejnë atë.

Si reagon shenja juaj e zodiakut ndaj tradhtisë?

Dashi (21 mars – 19 prill)

Çfarë nuk bën Dashi kur tradhtohet? Ata nuk e mbajnë atë për vete.

Dashi i bën të gjithë të dinë kur janë tradhtuar. Rrjete sociale mund të mos jenë vendi më i mirë për të ndarë ndjenjat e dikujt, por funksionon për Dashin. Këta individë duan që tradhtari të ndiejë jo vetëm zemërimin e tyre, por edhe zemërimin e komunitetit të tyre. Ata gjithashtu do të përballen me personin që i ka tradhtuar dhe do të kërkojë të dijë pse e bënë atë dhe çfarë do të bëjnë për t’i bërë gjërat të mbara.

Demi (20 prill – 20 maj)

Demi janë e kundërta e Dashit në reagimin e tyre ndaj tradhtisë. Ata priren t’i mbajnë të gjitha ndjenjat për vete.

Ata do të ndjehen të tmerruar që dikush që i besuan (dhe ata nuk besojnë lehtë) i mashtroi ata. Ata do të ndjehen të pushtuar nga trishtimi, sikleti, poshtërimi dhe zhgënjimi. Nëse ata vendosin të barazohen, ata do të planifikojnë hakmarrjen e tyre me kujdes dhe do të presin derisa askush të mos presë që ata të veprojnë. Kur të jetë koha e duhur dhe Demi të godasë, me sa duket do të krijohet habi.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Kur tradhtohen, Binjakët do të sillen sikur ajo që ndodhi nuk ishte një punë e madhe. Ata madje mund të bëjnë një aheng vetëm për t’i treguar të gjithëve se si kanë kaluar.

Binjakët nuk duan të duken shumë të prekshëm ose mund të lëndohen përsëri. Sidoqoftë, kur ata janë vetëm gjatë natës, ndjenjat e tyre do të flluskojnë në sipërfaqe dhe ata do të kenë dhimbje. Ata do ta fajësojnë veten e tyre për lejimin e dikujt që shkatërroi besimin e tyre. Por të nesërmen përsëri në punë, askush nuk do të dijë se Binjakët po përjetojnë thyerje zemre.