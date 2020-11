U infektua me Covid-19, Fjodora Fjora tregon tmerrin që përjetoi në spital: Mjekët u alarmuan, kalova në shok

Moderatorja Fjodora Fjora, arriti të fitonte betejën me koronavriusin, pas 16 ditësh. Lajmin e ka bërë me dije vet moderatorja me anë të një postimi në rrjetet sociale.

E ftuar së fundmi në emisionin “Ftesë në 5”, ajo tregoi eksperiencën e saj, ndërsa tha se e kishte kaluar vrusin me simptoma të lehta.

Moderatorja tha se kishte kaluar edhe një shok të madh, pasi kur kishte bërë analizat në spital, ia kishin bërë gabim dhe për pasojë kishte dalë me një infeksion shuam të lartë.

“Klinika ku bëri analizat, mi bëri gabim, analizat e treguesit të gjakut për të treguar shkallën infeksionit ishte bërë gabim për më shumë keq, vlera deri në 7 herë më lart se normalja. Thosha si mund të kem një infeksion kaq të lartë pa patur një temperaturë apo lodhje fizike. Mjekët u alarmuan, por grafia tregoi se nuk kisha prekje të mushkërisë në nivele të larta dhe e bëra dhe njëherë analizën. Ishte një ditë shokuese për mua, kalova në shok”, tha ajo.