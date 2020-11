Vaksina Covid-19/ Kush janë vendet me përparësi për dozat e para?

Tashmë që vaksina është thuajse gati, shtetet kanë nisur të përgatisin se cilët do të përfitojnë fillimisht nga kryerja e vaksinimit. Ndërsa Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përcaktuar udhëzimet e përgjithshme për përparësinë e vaksinimit, vende të ndryshme kanë vendosur kriteret e tyre.

Pra, në cilën fazë janë vendet?

Gjermania

Duke pranuar që nuk ka gjasa të ketë mjaftueshëm për të gjithë në fillim, ministri i shëndetësisë, Jens Spahn, ka sugjeruar se do të duhen muaj për të vaksinuar popullsinë e vendit me një synim prej 55-65% për të arritur imunitetin e tufës.

komisioni i përhershëm i vaksinimit në agjencinë zyrtare të shëndetit publik, Instituti Robert Koch, është kërkuar të hartojë udhëzime për “qasje të drejtë dhe të rregullt” me rreth 30 -40% e popullsisë në grupe me rrezik më të lartë sipas moshës ose shëndetit. Kjo përfshin 23 milion gjermanë mbi 60 vjeç.

Gjermania ka thënë se synon të zvogëlojë presionin mbi shtretërit e kujdesit intensiv duke u dhënë përparësi njerëzve me një rrezik dukshëm më të lartë, me shpërndarjen në fillim në qendrat e vaksinimit sipas porosisë dhe më pas përmes mjekëve të përgjithshëm.

Niveli tjetër për përparësi do të jenë ata që punojnë në shërbimet kryesore publike, duke përfshirë personelin e kujdesit shëndetësor dhe shtëpinë e kujdesit dhe shërbimet e urgjencës.

“Në ballë janë sigurisht infermierë, mjekë dhe gjithashtu njerëz që i përkasin një grupi rreziku. Sidoqoftë, ky është tashmë një numër mjaft i madh [i njerëzve] në vendin tonë, ”tha kohët e fundit kancelarja, Angela Merkel.

Franca

Ashtu si Gjermania, Franca mbështetet në një grup të komiteteve këshilluese të cilët kanë lëshuar draft udhëzime për përparësinë e vaksinimit dhe një fushatë të gjerë konsultimi publik që synon të kundërshtojë hezitimin e vaksinave në një vend me një histori rezistence.

Franca vlerëson se 6.8 milion qytetarë të saj janë veçanërisht në rrezik të lartë, përfshirë 1.8 milion profesionistë dhe kujdestarë të kujdesit shëndetësor. Përveç kësaj, rreth 23 milion njerëz mund të konsiderohen të prekshëm për shkak të moshës ose kushteve kronike shëndetësore.

Megjithëse OBSH ka këshilluar që të merren parasysh profesione me rrezik më të lartë në strategjinë e inokulimit, Franca ka qenë një nga vendet më të profilit në përcaktimin e punëtorëve jashtë kujdesit shëndetësor, shërbimeve të urgjencës dhe shtëpive të kujdesit.

Me shoferët dhe shoferët e taksive që vuajnë një përqindje më të lartë të vdekshmërisë sesa punonjësit e kujdesit shëndetësor në valën e parë të infeksioneve në Francë, ata janë vendosur për përparësi për vaksinimin. Pesë milion profesionistë të tjerë do të përfshiheshin gjithashtu për shkak të kontaktit të tyre me publikun e gjerë duke përfshirë punëtorët me pakicë, stafin e shkollës, plus njerëzit që punojnë në thertore dhe në ndërtim.

Grupet e ardhshme prioritare për Francën do të ishin ata që jetojnë në territoret e huaja që nuk kanë shtretër të mjaftueshëm të kujdesit intensiv dhe punëtorë në mjedise të tilla si burgje ose në ushtri dhe shërbime të urgjencës.

Spanja

Spanja shpreson të marrë rreth 20 milion doza fillestare të vaksinës nën një marrëveshje të arritur nga BE, me ngarkesën e parë që pritet nga fundi i këtij viti fillimisht vitin e ardhshëm, e mjaftueshme për t’i dhënë 10 milion njerëzve dy të shtënat e kërkuara.

Ndërsa kriteret e hollësishme pritet të lëshohen në javët e ardhshme, ministri i shëndetësisë i vendit, Salvador Illa, ka sugjeruar që punonjësit e kujdesit shëndetësor dhe të moshuarit duhet të marrin përparësi – edhe pse për sa i përket numrit, të dy grupet, në rreth 10 milion, përbëjnë pothuajse të gjitha dozat e disponueshme fillimisht.

Kuptohet që – ashtu si në vendet e tjera – vaksinimet do të ndodhin kryesisht në mjediset lokale të kujdesit shëndetësor për të shmangur që individët e prekshëm të shkojnë në spitale.

Italia

Walter Riçiardi, një këshilltar i lartë shkencor i ministrit të shëndetit të Italisë, i tha gazetës La Repubblica se përparësia e vendit të tij për vaksinimin do të ishin punonjësit shëndetësorë, të moshuarit dhe ata njerëz me kushte që i bëjnë ata të prekshëm, të ndjekur nga ushtria dhe forcat e policisë.

Përkthyer nga The Guardian