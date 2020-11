Vëllai i Rita Orës feston ditëlindjen dhe këngëtarja e uron me flamurin shqiptar

Këngëtarja me origjinë shqiptare, por famë ndërkombëtare, Rita Ora ka vendosur ta urojë vëllain e saj në ditën e lindjes me disa kujtime ku ka zbuluar dhe anën patriotike të familjes.

“Gëzuar ditëlindjen Don. Është dita jote sot vëllai i vogël, të dua shumë, je shumë i zgjuar dhe me humor e s’mund ta besoj që tani je 23-vjeç. Akoma ndihem sikur je i vogël”, ka shkruar Ora krah fotove me vëllain, i cili është i veshur me kostumin tradicional shqiptar.

Këto pamje kanë marrë vëmendjen e të gjithë ndjekësve që kanë komentuar për të uruar Donin, por dhe për të treguar me krenari origjinën shqiptare.

Rita i ka treguar përherë rrënjët e saj, ndërsa në vitin 2012 realizoi dhe videoklipin ‘Shina ya light’, i cili ishte një pasqyrim në disa minuta i vendit që këngëtarja dhe prindërit e saj kaluan një pjesë të kohës para zhvendosjes në Londër.