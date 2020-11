Bien ndjeshëm temperaturat/ Ja moti për ditën e sotme

Ditën e enjte në vend përgjithësisht do të mbizotërojë moti i qendrueshëm, i kthjellët me kalime vranësirash të pakëta e mesatare në zonat malore. Përgjatë luginave në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes do të shfaqet mjegulla e mjegullina lokale. Era do të fryjë nga kuadrati i veriut e lehtë e mesatare në bregdet. Valëzimi në dete i forcës 2-3 ballë.

Temperaturat parashikohen në:

zonat malore 1°C deri në 12°C

zoant e ulëta 6°C deri në 21°C

zonat bregdetare 8°C deri në 20°C

Ju urojmë të kaloni një ditë të mbarë!