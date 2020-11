Linda Rama, pjesë e evenimentit ndërkombëtar: Gratë sipërmarrëse mbeten shembuj shprese

Bashkëshortja e kryeministrit Edi Rama, Linda Rama, do të marrë pjesë në ËomansEntrepreneurshipDay. Lajmin e ka bërë të ditur vetë bashkëshortja e kryeministrit me anë të një postimi në ‘Tëitter’, ku shkruan se ndjehet e privilegjuar që është pjesëmarrëse në evenimentin e rëndësishëm për gratë sipërmarrëse në vendet me të ardhura të mesme dhe të ulëta.

Linda Rama shton më tej se pavarësisht sfidave të këtij viti unikal në jetën tonë, gratë sipërmarrëse mbeten shembuj shprese.

“E privilegjuar që jam sot në #ËomensEntrepreneurshipDay të bashkoj zërin me @CherieBlairFndn për gratë sipërmarrëse në vendet me të ardhura të mesme e të ulëta. Pavarësisht sfidave të këtij viti unikal në jetën tonë, gratë sipërmarrëse mbeten shembuj shprese! Mbeshtetini ato!’, shkruan Linda Rama.

This #WomensEntrepreneurshipDay I'm launching an appeal with @CherieBlairFndn to support women entrepreneurs in low and middle income countries. Despite the year's unprecedented challenges women entrepreneurs persist—and you can support them:

https://t.co/QlyJjPQjaU#100000Women pic.twitter.com/PCqM4CRfuQ

