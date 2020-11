Sondazhi: Më shumë amerikanë janë të lumtur për humbjen e Trump sesa fitoren e Biden

Më shumë amerikanë janë të lumtur që Donald Trump humbi zgjedhjet presidenciale sesa ata që janë të lumtur që i nominuari demokrat Joe Biden fitoi zgjedhjet, sipas sondazhit të Universiteti Monmouth, duke pasqyruar edhe një herë mënyrën se si shumica e amerikanëve filluan të mos e pëlqenin Trump.

60 për qind thanë se Biden fitoi zgjedhjet në mënyrë të drejtë, ndërsa 32 për qind, duke u bërë jehonë pohimeve të rreme të presidentit, besuan se mashtrimi i përhapur i votuesve ishte arsyeja për fitoren e tij.

Rreth 34 për qind thanë se janë të lumtur që Trump humbi, ndërsa 25 për qind thanë se janë të lumtur me Biden që fitoi zgjedhjet. Përveç kësaj, 18 për qind të tjerë thanë se ishin “të kënaqur” me humbjen e Trump, krahasuar me 28 për qind të cilët ishin “të pakënaqur”, ndërsa 10 për qind thanë se ishin “të zemëruar”.

Nga ana tjetër, 36 për qind e votuesve të Trump që thanë se ishin të zemëruar me fitoren e Biden. Njerëzit që votuan Biden kishin gjithashtu më shumë gjasa të ishin të lumtur që Trump humbi (73 për qind) sesa i lumtur që fitoi Biden (57 për qind).

Sondazhi gjithashtu zbuloi se shumica e njerëzve janë të pakënaqur me mënyrën se si Trump ka trajtuar deri më tani procesin e tranzicionit duke mos pranuar humbjen e tij. Një e treta e banorëve thanë se vonesa e Trump në pranimin e humbjes mund të përbëjë si një kërcënim i madh për sigurinë e kombit.

Sondazhi u krye nga 12-16 nëntor me 810 të rritur. Gjetjet e sondazhit kanë një diferencë gabimi prej plus ose minus 3.5 pikë përqindjeje.