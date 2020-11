Xhensila i bën dedikimin më romantik Besit për ditëlindje: Sytë më me dritë që kam parë

Aktori i dashur i humorit Bes Kallaku feston sot 35-vjetorin e lindjes dhe sigurisht që urimi i Xhensilës nuk kishte si të mungonte.

Xhensila ka ndarë në rrjete sociale disa nga kujtimet më të bukura që ka ndër vite me bashkëshortin dhe vajzën e tyre, Ajkën teksa ka shkruar fjalët më romantike.

“Momentet më të lumtura në jetë i kam kaluar me ty dhe prej teje! Sot ti feston 35-vjetorin, por shpirti yt vazhdon të jetë 3.5 vjeç. Ti që nuk lodhesh kurrë, ti që gjithmonë bën më shumë dhe për veten mendon në fund.

Sytë më me dritë që kam parë. Kraharori i paqes, aty ku mbështetem pa frikë. Do të më mungoje edhe nëse nuk do të takoja kurrë”, shkruan Xhensila përkrah fotove me aktorin.