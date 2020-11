E goditi gruaja me sqepar në kokë, ndërron jetë pas 2 javësh në koma 61-vjeçari nga Kurbini

Llesh Deda i cili u godit mëngjesin e 6 nëntorit me sqepar në kokë nga gruaja e tij, Drane Deda ka ndërruar jetë sot në spitalin e Traumës.

61-vjeçari prej 6 nëntorit ishte në koma teksa çifti kishin 10 fëmijë në fshatin Sanxhak të Kurbinit.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 3:00 të mëngjesit brenda banesës së çiftit Deda në fshatin Sanxhak, ku guaja 58 vjeçe është konfliktuar me të shoqin 61-vjeçar dhe më pas e ka qëlluar me sqepar në kokë. Çifti kanë pasur herë pas here konflikte të vazhdueshme dhe njihen në zonë si persona konfliktualë.