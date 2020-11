Dita e shtunë parashikohet të ketë mot kryesisht të vranët e intervale të shkurtra me diell.

Reshje shiu me intensitet të ulët në zonat malore dhe në jug të vendit. Në verilindje dhe juglindje në lartësin mbi 1000 metra reshje të herëpasherëshme në formën e dëbores me intensitet të ulët, të cilat do të mbeten prezente deri në orët e mëngjesit të ditës së diel.