Ndarja nga jeta e Bashkim Koplikut/ “S’guxova ta pyesja se për kë votonte”, Rama: Ishte antikomunist i paepur, kishte distancë ideologjike me PS

Numri një i Qeverisë, Edi Rama iu është bashkuar reagimeve pas ndarjes nga jeta të ish-zv.kryeministrit dhe ish-zv/ministrit të Brendshëm, Bashkim Kopliku, i cili humbi betejën me COVID-19.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ Rama ka kujtuar figurën e çmuar të Koplikut, ndërsa theksoi se edhe pse nuk ishin takuar asnjëherë nga afër, ishin bërë miq përmes komunikimit në ëhatsap. Mes të tjerash kreu i qeverisë theksoi se Kopliku ishte liberal i djathtë dhe antikomunist i paepur, ndërsa shtoi se nuk kishte guxuar kurrë që ta pyeste se për kë votonte.

MESAZHI I RAMES

HOMAZH

BASHKIM KOPLIKU u nda nga jeta pasi humbi betejën me virusin vrastar. Nuk u takuam dot asnjëherë, por ishim bërë miq përmes ëhatsapit, ku ai më shkruante shpesh, me pak fjali, opinionin e vet kritik për punë të caktuara të qeverisë apo sugjerimin e tij në momente të nxehta politike.

Bashkimi ishte një liberal i djathtë, antikomunist i paepur por po aq antifashist dhe ndarja e tij me Partinë Demokratike, për të cilën kontribuoi fuqishëm në vitet e rrëmujshme pas krijimit të saj, ishte përveçse një refuzim thuajse përbuzës ndaj gjithçkaje mishëronte lideri i saj historik, edhe një mospajtim themelor me mungesën totale të identitetit të PD si parti e djathtë.

Nuk kam guxuar kurrë ta pyes për kë votonte, por di që distanca e tij ideologjike me PS ishte e pakapërcyeshme, ndërkohë që edhe për këtë arsye respekti krejt pa asnjë lloj interesi që më jepte në komunikimet tona, nuk e fsheh se ma përkëdhelte sedrën. Ai ishte një nga ata njerëz të rrallë sot, me virtytin e koherencës mes si fliste e si jetonte, burrë i ndershëm, fisnik nga ata kokëfortët deri në fund në të tijën, çka vihej re pa vështirësi edhe në ato që shkruante a thoshte kur e ftonin në ekrane – vite drite larg prej pazarxhiut tipik të kohëve që jetojmë, kategori e ulët e parimorëve mediatike, të cilët në mexhelis predikojnë virgjërinë teksa larg syve të publikut kurvërojnë me para, në këmbim të predikimeve të radhës.

Do të më mungojnë mesazhet e Bashkimit, mikut që s’e takova kurrë, por e desha mu si një personazh libri, me të cilin mbetesh përgjithmonë në një lidhje të pakonfirmuar.

U prehsh më në fund në paqe miku im