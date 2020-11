Ndarja nga jeta e regjisorit Fejzo/ Mevlan Shanaj: Lamtumirë mik i miqësisë së qeshur!

Regjisori Mevlan Shanaj ka reaguar në lidhje me ndarjen nga jeta të kolegut të tij, Muharrem Fejzo. Përmes një postimi në ‘Facebook’ Shanaj thekson se ekranit i është shuar një burrë i pashëm mendje hapur, një njeri që mbillte fisnikëri.

Mes të tjerash, ai shton se regjisori Fejzo i kishte premtuar aktorit se do t’i bënte një picture, por…

MESAZHI I SHANAJT

Muharrem Fejzo,iku! Sot i ka ikur ekranit shqiptar nje burre i pashem mendje hapur! Sa mire ishte,kete vere.Punonte ende ne pikture. Gjate gushtit me tha dua te kesh dhurate kompozim portretin tend . Dite covidi o Leme, e shtyjme per me vone! Emer i pasur me vepra! Regjjsor i filmave: Mesonjtorja,Operacioni Zjarri, Nje emer mes njerzeve, Muri i gjalle, Guna permbi tela, Fije qe priten, Kapedani ( bashkeautor)e tj. Skulptor, piktor! Njeri i ditur, mik i paster,sqimtar! Iku nje njeri qe mbillte fisnikeri , buzeqeshja ishte prone e tij! Lamtumire Leme, kur te kam njohur luaje ne kitarre ! I veshur bukur! Ashtu ke mbetur per mua! Mik i miqesise se qeshur !