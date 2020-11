Shkon në 58 milionë numri i të infektuarve në botë nga Covid-19, mbi 1,3 milionë të vdekur

Numri i personave të infektuar me koronavirus në botë ka shkuar në 58,548,003 ndërsa numri i të vdekurve ka shkuar në 1,381,386.Nga 58 milionë raste të gjitha me Covid-19, 16,647,542 janë raste aktive ndërsa 40,513,017e kanë kaluar virusin.

Vendet me të prekura nga pandemia që nga fillimi i saj janë: SHBA, në të cilën janë gjithsej 12,450,666 raste, nga tw cilwt kanw nërruar jetë 261,790.

India është në vend të dytë me 9,095,908 tw infektuar dhe 133,263 tw vdekur, në vend të tretë është, Brazili me 6,052,786 raste pozitive dhe me 169,016 viktima, vendi i 4 në botë për nga rastet pozitive me Covid është, Franca me 2,127,051 dhe me 48,518 humbje jete. Në vend të 5 është, Rusia me 2,089,329 raste pozitive dhe me 36,179 humbje jete.