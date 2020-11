Merr fund “Lock-Down” në Angli, ja masat e reja që nga 2 dhjetori

Kryeministri Boris Johson ka konfirmuar se Britania e Madhe më 2 dhjetor i jep fund ”Lock-Down” të dytë brenda 2020. Në një prononcim, Johnson ka bërë me dije dhe planin e ri dimëror të masave kufizuese që fillon pas Lock-Doën dhe zgjat për 4 muaj deri në mars me shpresën se një vaksinë ndaj COVID-19 do të jetë në treg deri atëhere.

Këto masa të reja janë të ashpra ashtu si ”Lock-Down” pasi për Krishtlindje të moshuarit nga shtëpitë e kujdesit s’mund të festojnë me familjet në rast se nuk rezultojnë gjithë anëtarët negativë.

Pozitivja është që nga 2 dhjetori në nivelet më ulëta të rrezikut nga COVID-19, niveli 1 dhe 2 rikthehet futbolli me tifozë në stadiume, edhe pse me numër të limituar.

Po ashtu në të gjithë vendin hapen të gjitha palestrat dhe sallonet e bukurisë. Duket se Britania do përpiqet të mbajnë nën kontroll zonat e ”Tier 3” ose më të rrezikshmet, teksa Londra ka hyrë në nivelin 2 të rrezikut.

RREGULLAT E REJA NË BRITANI

Familjet do të jenë në gjendje të takohen vetëm në Nivelin 3 në hapësira të jashtme si parqe

Pub-et dhe restorantet në nivelin e lartë do të duhet të qëndrojnë të mbyllura – por dorëzimet dhe dërgesat mund të vazhdojnë

Rregullat e pijetoreve të nivelit 2 do të ashpërsohen, me vetëm vendet që shërbejnë ushqim me pije të lejuara edhe jashtë

Kazinot, rrugicat e boëlingut, zonat e lojërave të buta, muzetë, galeritë dhe kinematë në Nivelin 3 do të duhet të qëndrojnë të mbyllura

Palestrat dhe sallonet e bukurisë mund të hapen në të gjithë vendin – dhe të gjitha dyqanet do të hapin dyert e tyre përsëri

Britanikët do të jenë në gjendje të shkojnë për të parë ndeshjet e futbollit në nivelet më të ulëta nga 2 dhjetori e tutje

Britanikët e moshuar do të jenë në gjendje të dalin nga shtëpitë e kujdesit për të kaluar Krishtlindjet me familjen nëse të gjithë testohen negativisht

Prindërit e rinj me një fëmijë nën një do të lejohen të formojnë ”flluska mbështetëse”

Rregulla e Gjashtës do të kthehet në të gjitha nivelet, por ora e ndalimit të orës 22:00 do të zhvendoset në 23:00

Dasmat do të lejohen të zhvillohen me 15 të ftuar – por pritjet janë të ndaluara në Nivelin 3, dhe adhurimi kolektiv mund të vazhdojë