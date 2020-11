Ambasadorja Kim: SHBA qëndron krah popullit shqiptar, në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit

Ambasadorja amerikane në Shqipëri, Yuri Kim ka marrë pjesë në ”Ëorkshopin” e OSBE mbi “Adresimi i Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit përmes Përdorimit të Ri të Pasurive të Konfiskuara Kriminale”.

Kim është shprehur se qeveria e SHBA qëndron në krah të popullit shqiptar në luftën e tyre kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.

“Qeveria e SHBA qëndron në krah të popullit shqiptar në luftën tuaj kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ne do të vazhdojmë të punojmë drejtpërdrejtë me ju, me qeverinë dhe shoqërinë tuaj civile, dhe nëpërmjet partnerëve të çmuar si OSBE, për t’u përballur me këtë kërcënim kriminal së bashku dhe për të siguruar qeverisjen e mirë dhe sundimin e shëndetshëm të ligjit që vendi meriton”. Ambasadorja Yuri Kim në Seminarin e OSBE-së mbi “Adresimin e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit nëpërmjet Ripërdorimit të Pasurive Kriminale të Konfiskuara”- shkruan Yuri Kim.