Almeda dhe Tolgahan,së shpejti prindër për herë të dytë (FOTO)

Dyshja e njohur, ish-Missi shqiptar Almeda Abazi dhe aktori i njohur turk Tolgahan Sayisman do të bëhen sërish prindër.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë bukuroshja me anë të një postimi në rrjete sociale. Bashkangjitur postmit, ku shfaqet krah Tolgës, me dorën në stomak, Almeda ka bërë të ditur se shumë shpejt do të vijë në jetë “bebja numër 2”.

https://www.instagram.com/p/CIAiiK8FcvC/?utm_source=ig_web_copy_link

Kujtojmë se, dyshja 1 vit e gjysmë më parë, në maj të 2019-ës u bënë prindër të një djali për herë të parë, Efehan.