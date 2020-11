BalkanWeb siguron foton e shënjestrës së atentatit në Elbasan, Ervis Causholli që dyshohet se është plagosur pas të shtënave.

Sot në orën 11:50 afër stadiumit në Elbasan u dëgjuan disa të shtëna teksa Policia nuk ka gjetur as shënjestrën e as autorët.

Dyshohet se autori apo autorët qëlluan drejt automjetit me 4 persona që u gjet i braktisur dhe dyshohet se aty ishte Ervis Causholli apo i njohur ndryshe me nofkën ‘’korçari’’ një person me rekorde kriminale.