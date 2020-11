“Përbindëshi të mundi”! Humb jetën nga Covid-19 një tjetër pedagoge e Universitetit të Tiranës

Një tjetër pedagoge ka humbur jetën nga koronavirusi në vend. Mësohet se ka ndërruar jetë pedagogia e Departamentit të Psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale, Kozeta Noti, pas disa ditësh betejë me virusin e rëndë.Lajmin e trishtë e kanë dhënë kolegët e të ndjerës, përmes mesazheve prekëse në “Facebook”.Profesoresha Klodeta Dibra shkruan një mesazh ngushëllimi për ndarjen nga jeta të Kozeta Notit, ndërsa të pikëlluar për humbjen mes radhëve të tyre shkruajnë dhe pedagogët e tjerë të UT.

“Shumë u lutëm për ty, por përbindëshi të mundi, o e mira Kozetë! Lajmi i ndarjes nga jeta më ka mpirë trurin dhe shpirtin! Jetën e jetove bukur, me buzëqeshjen që na e dhurove pa hesap të gjithëve! E tillë do mbetesh në kuvendimet e në zemrat tona. Familja humbi njeriun e shtrenjtë! Unë humba një shoqe, mike e kolege të mrekullueshme! Universiteti i Tiranës humbi një pedagoge brilante! Shoqëria humbi një njeri me vlera të rralla! Të qoftë dheu i lehtë”, shkruan Dibra.

Një javë më parë pedagogia e njohur e Fakultetit të Ekonomisë Irena Bogdani ka humbur jetën.