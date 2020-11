Legjenda e futbollit brazilian, Pele është shprehur i shokuar me lajmin për vdekjen e Diego Maradonës.

“Çfarë lajmi i hidhur. E humba një shok të madh ndërsa bota humbi një legjendë. Ka shumë gjëra për tu thënë po për momentin, shpresoj që Zoti do t’i jap fuqi familjarëve. Shpresoj që një ditë do të bashkohemi mbi qiell dhe do të luajmë prap me top” ka shkruar Pele.

Maradona vdiç në moshën 60 vjeçare pas një sulmi në zemër.