Ministrja e Arsimit sqaron: Ja si do të zhvillohet mësimi që nga 1 dhjetori

Ministrja e Arsimit, Evis Kushi ka lajmëruar se nga 1 dhjetori klasat e arsimit fillor dhe maturantët do të vijojnë mësimin në shkolla dhe jo online.

Kushi gjithashtu zbulon një skemë të re sa i përket klasave të tjera, duke thënë se në javët tek (1-3), 2 ditët e para zhvillohet mësim në shkollë, dhe tre të tjerat online, kurse në javët çift (2-4) dy ditët e para online, dhe tre të tjerat në shkollë.

Ajo ka shpjeguar gjithashtu se shkollat private apo në fshat që kanë pak nxënës mund të vijojnë me skenarin 1, kurse në raste më të rënduara do të aplikohen skenarë të tjerë.

Po ashtu do të merret vendim për çdo shkollë në bazë të raportimeve që do kryejnë këto të fundit dhe institucionet vendore tek zyrat arsimore çdo të premte.

FJALA NGA EVIS KUSHI

Përshëndetje!

Fillimisht uroj të jeni të gjithë mirë me shëndet dhe përcjell lutjen time për sa më shumë kujdes gjatë kësaj periudhe të pazakontë të pandemisë që ka mbërthyer të gjithë globin.

Pas rekomandimit të djeshëm të Komitetit të Ekspertëve për zhvillimin e mësimit të kombinuar në sistemin e arsimit parauniversitar, jam sot këtu për t’ju informuar rreth disa vendimeve të rëndësishme që kemi marrë në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë (MASR) në lidhje me vijueshmërinë e procesit mësimor në shkollat tona.

Para se të ndalem tek vendimet, dua të shpreh një falënderim shumë të përzemërt për të gjithë mësuesit dhe stafet tona në të gjitha institucionet arsimore, për punën dhe përkushtimin e tyre të jashtëzakonshëm që kanë treguar në këta muaj të parë të këtij viti shkollor.

Mirënjohje pa fund për të gjithë ju!

Si gjithmonë, në çdo rrethanë dini të tregoni se jeni një hallkë shumë e rëndësishme dhe e shëndetshme e shoqërisë, duke reflektuar vlerat më të larta njerëzore dhe profesionale.

Ndërkohë, gjej rastin sërish që për mësuesit tanë, nxënësit dhe prindërit e tyre të prekur nga virusi i pabesë, të ndaj urimin e sinqertë për shërim sa më të shpejtë dhe rikthim sa më parë në jetën normale.

Të dashur nxënës, prindër dhe mësues!

Siç jeni në dijeni, ne kemi përgatitur dhe i kemi bërë publike që në fillim të vitit shkollor të gjithë skenarët e mundshëm për zhvillimin e procesit mësimor gjatë pandemisë.

Mbrëmë, pas konsultimeve dhe orëve të gjata të punës me ekspertët e MASR, përfaqësuesit e Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar (ASCAP), si dhe analizës së eksperiencës në vendet e tjera, kemi hartuar shtojcën e udhëzuesit të fillim-vitit 2020-2021, i cili tashmë është publikuar në faqen zyrtare të MASR, dhe do t’iu vihet menjëherë në dispozicion çdo institucioni arsimor në të gjithë vendin.

Sipas këtij udhëzuesi, shkollat do të kenë fleksibilitet në përzgjedhjen e varianteve të mësimit të kombinuar, në varësi të situatës së pandemisë, numrit të nxënësve, apo kushteve të tyre specifike, por gjithmonë duke ruajtur të gjitha rregullat higjieno-sanitare dhe të distancimit fizik.

Skenari i mësimit të kombinuar do të nisë të zhvillohet nga data 1 dhjetor 2020 deri në një vendim tjetër, sipas rekomandimeve të Komitetit Teknik të Ekspertëve dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS).

Gjatë kësaj periudhe, do të vazhdojë të zbatohet i njëjti program mësimor, të njëjtat plane mësimore e ngarkesa të mësuesve, si dhe rekomandohet të zbatohet orari mësimor që shkollat kanë aktualisht.

Çdo të premte, shkollat në bashkëpunim edhe me Njësitë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, do të raportojnë në Zyrat Arsimore lidhur me situatën e tyre, dhe më pas do të merret vendimi për çdo shkollë për mënyrën si do të zhvillohet mësimi.

Ky vendim do të merret nga MASR dhe do të përcillet nga Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar (DPAP) tek drejtoritë rajonale dhe Zyrat Arsimore përkatëse.

Sipas këtij udhëzuesi:

Klasat e arsimit fillor, nga e para në të pestën, dhe klasa e 12-të (pra maturantët) do të zhvillojnë normalisht procesin mësimor në mjediset fizike të shkollës – njësoj siç kanë vepruar deri më tani me SKENARIN 1 të Udhëzuesit për fillimin e vitit shkollor 2020 – 2021;

Ndërsa klasat nga e 6 në të 9, si dhe klasat 10 dhe 11 do të zhvillojnë mësimin në këtë mënyrë:

– Në javën tek, pra javën e parë dhe të tretë të muajit: 2 ditët e para të javës në mjediset e shkollës, dhe 3 ditët e tjera të javës online.

– Në javën çift, pra në javën e dytë dhe të katërt, ditët këmbehen: pra 2 ditët e para të javës nxënësit janë online dhe 3 ditët e tjera të javës me prezencë fizike në shkollë.

Në varësi të situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, në rast se shkollat kanë situata të rënduara në stafet mësimore apo tek nxënësit, me urdhër të MASR, mund të aplikohet skenari kur vetëm klasat fillore (nga 1 tek e 5) dhe maturantët zhvillojnë mësimin në klasë. Ndërsa klasat e tjera bëhen online.

Dhe në raste më të rënduara, vetëm klasa 1 dhe klasa 12-të në mjediset fizike të shkollës, ndërsa të gjitha klasat e tjera do të zhvillojnë mësimin online.

Dua të theksoj gjithashtu që në raste të veçanta, kur ka raporte mjekësore, apo me kërkesë të prindit, nxënësit mund ta zhvillojnë mësimin tërësisht online, duke kaluar nga një grup në tjetrin brenda klasës.

Për ato shkolla, publike apo private, në qytet apo fshat, ku numri i nxënësve nëpër klasa është i ulët dhe nuk ka raste të infektuarish me COVID-19, mund të vazhdojë të zbatohet skenari i parë, siç është në fuqi, natyrisht në zbatim të rregullave dhe protokolleve shëndetësore dhe me mirëkuptimin e prindërve.

Gjatë gjithë kësaj periudhe, kanali i dedikuar “RTSH Shkolla” dhe platforma online “Akademi.al” do të jenë në dispozicion të nxënësve dhe mësuesve në mbështetje të procesit mësimor.

Me këtë rast, dua të shpreh angazhimin maksimal të MASR për të qenë pranë jush në çdo moment, për t’ju asistuar e ndihmuar në çdo rrethanë e vështirësi që mund të paraqitet. Është një sfidë që pa dyshim do ta kapërcejmë të gjithë së bashku, duke ofruar sa më shumë bashkëpunim, mirëkuptim dhe solidaritet për njëri-tjetrin, veçanërisht me ju prindër të dashur.

Më lejoni që përmes këtij mesazhi të përshëndes edhe të gjithë studentët dhe stafet pedagogjike të institucioneve tona të Arsimit te Lartë. Për ta, Komiteti i Ekspertëve ka sugjeruar që mësimi online të vazhdojë edhe pas muajit të parë për një afat të pacaktuar në varësi të situatës së pandemisë.

Unë kam shumë besim që edhe universitetet do të vazhdojnë me rigorozitet zbatimin e këtij skenari, për të cilin janë të përgatitur dhe kanë krijuar tashmë një eksperiencë edhe gjatë muajve të parë të pandemisë, por edhe gjatë këtij muaji sfidues të fillimit të vitit të ri akademik.

Në fund, dua të përsëris një apel për të gjithë ju, që ashtu siç keni qenë model deri tani nëpër shkolla, të vazhdojmë me respektimin e protokolleve shëndetësore dhe masave anti-COVID, të cilat janë aq shumë të nevojshme për të ruajtur shëndetin e gjithsecilit dhe për ta kapërcyer sa më parë këtë situatë.

Mbetem e hapur ndaj çdo kërkese apo sugjerimi që keni, duke kontaktuar si drejtuesit e institucioneve arsimore, ashtu dhe mua në adresën personale të e-mailit.

Faleminderit dhe shumë mbarësi!