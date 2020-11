“Nga Durrësi do t’i vijë fundi”, Elona Guri: Rama arratiset në Dubai, banorët në dimrin e dytë pa shtëpi

1 vit pas termetit tragjik te 26 nentorit, mijera shqiptare po jetojne ne çadra. Shume familje kane mbetur pa shtepi dhe deri tani, premtimet kane qene e vetmja “çati” qe kane pare me sy.

Drejtuesja politike e LSI per qarkun e Durresit, Elona Guri shkruan sot se kryeministri eshte “arratisur” ne kete dite perkujtimi.

POSTIMI I PLOTE

Kryeministri në largim ⬇️ u arratis sot në Abu Dabi. Sot në ditën kur Durrësi përkujton tragjedinë më të madhe. U arratis për të shijuar luksin që s’i ka munguar kurrë, teksa banorët e Durrësit po kalojnë dimrin e 2️⃣-të pa shtëpi e pa asnjë mbështetje.

Shkoi me çarter në Abu Dabi për të kërkuar miliona të tjera ndërkohë që nuk jep asnjë përgjigje e llogari se ku shkuan 1.15 miliardë eurot që mori borxh për rindërtimin.

Këtij kryeministrit më të korruptuar në botë do i vijë fundi më 2️⃣5️⃣ prill. Fundi i tij do nisë nga Durrësie do shporret nga e gjithë Shqipëria

Elona Guri

LSI Durrës

#DurresiShtepiaJuaj

#LSI