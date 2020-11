Shoku i saj më i mirë ka ditëlindjen dhe Adrola Dushi i kushton fjalët më emocionuese: Bashkë do ia dalim në çdo gjë!

Sot është një ditë e veçantë për Adrola Dushin, pasi djali i saj feston 7-vjetorin. Dhe sigurisht që nuk kish se si të mungonte një urim plot dashuri nga modelja. Ajo publikoi në Instagram një foto shumë të ëmbël me të birin dhe i ka kushtuar fjalët më të bukura.

“Para 7 vitesh, në këtë datë dhe këtë orë une preka mrekullinë me dorë. O Fryma ime, m’u befsh 100 vjeç. Ma gëzfosh çdo ditë në jetë se perveçse je gjëja me e bukur qe me kane pare syte, je dhe njeriu me i shenjte qe une njoh. Ti erdhe si bekim ne jeten time, se, pavaresisht cdo gjeje qe sjell jeta une e di qe me duhet të qëndroj e fortë pikerisht qe syve te tu plot jete t’mos ju humbase shkelqimi. Asnjë nate nuk mund t’i mbyll syte pa falenderuar Zotin per ty. Ti je jeta ime, shoku me i mirë i mamit dhe ne të dy bashkë do ja dalim në çdo gjë. Happy birthday biri im!”, – shkruan Adrola në urimin e saj në Instagram.

Ndërkohë Troi ka marrë urime të shumta sot edhe nga mikeshat më të ngushta të mamiAdrolës. Modelja e njohur ka treguar se ka krijuar një raport shumë të ngushtë me të birin, sidomos pas ndarjes nga bashkëshorti i saj.