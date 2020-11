“Frymëzimi i shpirtit”/ Ameli 5-vjeç, Miriami dhe Albani e urojnë me fjalët më të ëmbla

Në familjen e Miriamit dhe Albanit dita e sotme është një festë e dyfishtë. Veçse festa e flamurit, kjo datë përkon edhe me ditëlindjen e Amelisë. Sot ajo feston ditëlindjen, ndërsa bën 5 vjeçe dhe nuk kish se si të mungonin urimet publik nga prindërit e saj.

Albani zgjodhi të uronte me dy fjali, duke shkruar: “Gëzuar dashuria e babit. Gëzuar Shqipëri.”

Ndërsa Miriami e quan princesha e mamit. “Gëzuar 5-vjetorin princesha e mamit. Ti je frymëzimi i shpirtit tim dhe bekimi më i madh që jeta më dhuroi bashkë me vëllain tënd. I lutem Zotit çdo ditë të gëzosh vetëm shëndet dhe lumturi në jetë,” –shkroi ajo, duke shtuar: “Jemi me fat që në këtë ditë të shënuar kemi një tjetër arsye të madhe për të festuar e gëzuar. Gëzuar Shqipëri! Uroj që viti i ardhshëm të na gjejë të gjithëve të sigurt e me shëndet mbi të gjitha.”