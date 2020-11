Horoskopi për ditën e sotme, 28 nëntor 2020

Dashi

Jepini përparësi shëndetit sot. Entuziazmi do të sjellë rezultate të favorshme dhe do të lehtësojë tensionet e brendshme. Një udhëtim i papritur, për disa persona të kësaj shenje do të jetë stresues.

Demi

Do të dukeni shumë tërheqës para të tjerëve sot. Dëshirat tuaja do të përmbushen, teksa fati do të vijë në rrugën tuaj. Anëtarët e familjes do të mbështesin pikëpamjet tuaja. Sot mund të rijetoni disa kujtime emocionuese.

Binjakët

Një lajm i mirë i papritur nga të afërmit që ndodhen larg vendit, do të sjellë lumturi për të gjithë familjen. Ju dëshironi të arrini shumë gjatë kësaj fundjave, por mund të zhgënjeheni nëse lejoni zvarritje të kota.

Gaforrja

Teknikat tuaja të komunikimit dhe aftësitë e punës do të jenë mbresëlënëse. Miqtë tuaj do të jenë mbështetësit më të mirë. “Kambanat” e dasmës mund të bien për disa, ndërsa për disa të tjerë romanca është ajo që do t’i mbajë në humor të mirë.

Luani

Mundohuni të kontrolloni shpenzimet dhe të blini vetëm artikujt thelbësorë. Miqtë dhe bashkëshorti do t’ju bëjnë të ndiheni komodë dhe do t’i falin lumturi ditës suaj. Bëni kujdes në punë.

Virgjëresha

Mos u tregoni dominues në qëndrimet tuaja me anëtarët e familjes. Ndryshimi i qëndrimit do t’u sjellë atyre shumë gëzim. Mund të gjendeni në një situatë emocionuese pranë një personi të veçantë.

Peshorja

Mbani dietën tuaj nën kontroll dhe ushtrohuni fizikisht për të qëndruar në formë. Investimet në pasuri të paluajtshme do të provojnë të jenë fitimprurëse. Do të shpenzoni kohë për të qëndruar pranë partner/it/es suaj.

Akrepi

Do të jetë një ditë e mbarë në aspektin profesional. Do të shfaqni aftësitë tuaja më të mira. Ka gjasa t’ju jepet një mundësi e re promovimi.

Shigjetari

Vizita e një miku të vjetër do ta zbukurojë mbrëmjen tuaj. Së bashku do të rijetoni kujtimet e vjetra. Dëgjoni këshillat e dhëna nga të tjerët, në mënyrë që të përfitoni plotësisht nga të gjitha mundësitë që ju vijnë sot.

Bricjapi

Mos hezitoni të shijoni disa nga gjërat më të mira në jetë. Dita do të jetë plot lumturi, pasi bashkëshorti/ja juaj do të bëjë përpjekje maksimale për t’ju sjellë gëzim. Dita do të jetë e mbarë edhe në aspektin financiar.

Ujori

Nëse keni probleme shëndetësore, shqetësimi i tepërt vetëm mund ta përkeqësojë situatën. Kushtojini kohë të mjaftueshme familjes, bëjini të kuptojnë se kujdeseni për ta. Nëse jeni të martuar, sot do të dashuroheni përsëri me bashkëshortin/en tuaj.

Peshqit

Parashikohet një rritje në të ardhurat tuaja nga një investim i kaluar. Çështjet e taksave dhe sigurimeve do të kenë nevojë për vëmendje. Sot partneri/ja do t’jua shprehë hapur ndjenjat, më shumë se çdo herë tjetër.