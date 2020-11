Këto shenja horoskopi janë armiq të përbetuar të njëri-tjetrit

Sipas leximit të yjeve, shumë shenja të horoskopit janë kundërshtare të betura ndaj njëra-tjetrës. Ata mundohen me çdo kusht t’ia bëjnë jetën ferr kundërshtarëve të tyre.

Më poshtë po ju listojmë shenjat që janë armiq të përbetuar dhe ia bëjnë jetën ferr njëri-tjetrit.

1. Binjakët (Maj 21 – Qershor 20) me Binjakët

Binjakët është një shenjë që nuk ëendron asnjëherë vetë. Dy personalitete të mbështjella në një shenjë mund të ecin në një vijë të shkëlqyër mes mendjes së shëndetshme dhe çmendurisë. Kur jeni dy binjakë, ju do keni dy situata të mundshme: Miq të mirë ose armiq për gjithë jetën. Nuk ka zonë gri kur bëhet fjalë për Binjakët.

2. Akrepi (23 tetor – 21 nëntor) dhe Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Epo, nëse do të jemi plotësisht të sinqertë, Akrepi në të vërtetë nuk ka ndonjë shok në zodiak, sepse, kjo është mënyra e vetme se si Akrepi rrotullohet. Nëse Akrepi rri përballë një Ujori atëherë do pështynte zjarr në të. Problemi këtu është se Ujori është aq i prapambetur, aq me mendje të hapur dhe aq i çuditshëm njëkohësisht sa drejton arrat e Akrepit. Në fakt, tërbimi i Akrepit për Ujorin është aq i dukshëm sa është shenja e vetme që Ujori në të vërtetë nuk mund ta durojë, në thelb duke i bërë ata të jenë gjithmonë në një fushë-betejë duke ia bërë jetën ferr njëri-tjetrit.

3. Peshorja (23 shtator-22 tetor) dhe Dashi

Peshorja ka tendencë që të ketë kokën e saj në re, me pak ose aspak shqetësime. Në botën e saj, gjithçka është e bukur dhe ekuilibri është thelbësor. Ka një marrëdhënie të mirë me të gjitha shenjat e horoskopit, nuk përzihet shumë më ta, përveçse me dashin. Ata kanë shumë grindje me njëri-tjetrin. Përplasja e personaliteteve – shenja fluturuese që dëshiron të ruajë paqen kundër shenjës kokëfortë që ka gjithmonë të drejtë – është praktikisht një luftë e situatës së llojit botëror. Por, edhe pse në shumicën e rasteve janë armiq për vdekje, ata e respektojnë njëri-tjetrin sepse e kuptojnë njëri-tjetrin në mënyra që shenjat e tjera nuk e bëjnë.

4. Luani(23 Korrik – 22 Gusht) dhe Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ndërsa Luani dhe Demi mund të jenë një çift i shkëlqyer sepse kundërshtarët tërhiqen, por tërheqja e një miqësie është e vështirë për këta dy. Luani duhet të jetë sa më besnik dhe duhet të bëjë gjithçka për Demin. Ata janë shumë të ngjashëm, por gjithsesi janë larg botës.

5. Gaforrja (21 qershor – 22 korrik) dhe Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Të dy gaforrja dhe Peshqit janë shenja shumë të ndjeshme. Secila është aq e ndjeshme sa që mund të kategorizohen si mbindjeshmërorë dhe, për shkak të kësaj, ka kuptim që ata do të ishin shokë? Edhe pse të dy janë të barabartë në ndjeshmërinë e tyre, nuk do të thotë se janë të barabartë në mënyrën si e shprehin. Gaforrja do që t’i mbajë ndjenjat e saj brenda, Peshqit i shprehin të gjitha. Për shkak të kësaj, këto janë dy shenja të zodiakut të cilët janë armiq, thjesht sepse nuk mund të durojë mënyrën se si përjetojnë emocionet e tyre dhe si i shprehin.