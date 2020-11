Manjola Nallbani infektohet me Covid-19, izolohet këngëtarja

Manjola Nallbani, këngëtarja shumë e dashur për publikun, ka rezultuar pozitive me Covid-19.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Manjola me një postim në Instagram, ku ka uruar ditën e Pavarësisë.

“Ne kete vit te pazaktonte, ju uroj nga shtepia GEZUAR FESTEN E FLAMURIT dhe ju ftoj te shikoni programin Shiko kush luan. Edhe une sikunder ju do ta ndjek si spektatore (programi eshte xhiruar pak dite me heret!). Ne te vertete prej pak ditesh kam rezultuar pozitive me covid prandaj , jam izoluar e shpresoj qe ti rikthehem normalitetit se shpejti. Faleminderit te gjitheve per mbeshtetjen! Ju dua”, shkruan këngëtarja.