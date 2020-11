Mbërrijnë pacientët e parë në spitalin COVID-4! Manastirliu: Nga sot stafi mjekësor do shërbejë në strukturën e re

Në Tiranë është hapur spitali Covid4. Ogerta Manastirliu, Ministrja e Shëndetësisë, ka hapur sot spitalin COVID-4 i cili do të jetë me një staf mjekësor që do u shërbejë vetëm pacientëve me COVID-19.

“Me përkushtimin e stafeve mjekësore, me durim e solidaritet do ta fitojmë bashkë këtë luftë me Armikun e Padukshëm”, shkruan Manastirliu.

STATUSI NGA MANASTIRLIU

Ministrja Ogerta Manastirliu në spitalin COVID4, me stafin mjekësor që nga sot do të shërbejë në strukturën e re të dedikuar për pacientët me #covid19, si pjesë e planit tonë të menduar që në krye të herës, për të përballuar situatën e vjeshtë-dimrit.

#Forca ekipit të shëndetësisë në këtë sfidë aspak të lehtë

