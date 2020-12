Klea Huta plot sharm dhe elegancë në natën tiranase

Klea Huta është kthyer padyshim në një nga moderatoret më të dashura të ekranit. Me sharmin dhe elegancën e saj, ndonëse ka vetëm pak muaj që është bërë nënë, duke sjellë në jetë një djalë, Klea po shkëlqen në moderimin e emisionit ‘Këngë Moj’. E sonte, në natën tiranase, Klea ka zgjedhur të vijë me një tjetër look interesant që na la padyshim me gojë hapur.

Klea ka ndarë disa foto në rrjetin social ‘Instagram’, duke zbuluar ‘look-un’ e mbrëmjes së sotme, ku shihet se ka veshur një palë pantallona me bel të lartë dhe një xhaketë që ia ekspozon barkun… Gjithashtu, ajo ka zbuluar dhe këngëtarët që do të perfomojnë sonte në natën tiranase.

Për hir të së vërtetës, na duhet të themi se ngjyra jeshile i shkon shumë Klea Hutës, ndërsa në profilin e saj në rrjetin social Instagram nuk kanë munguar komentet pozitive.