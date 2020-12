Covid-19, Komiteti i Ekspertëve: Vijon pa afat kufizimi i lëvizjes, ja masat e tjera kufizuese

Komiteti Teknik i Ekspertëve vendosi që masat kufizuese anti-Covid do të vijojnë pa afat. Lajmi u bë i ditur nga drejtuesja e Komitetit Mira Rakacolli, e cila u shpreh se masat që kanë qenë në fuqi deri sot, do të vijojnë për një afat të pacaktuar.

“Komiteti i Ekspertëve mori vendimin unanim për t’i vijuar këto masa. Ndalohen tubimet, konferencat, ceremonitë e festave dhe ato mortore. Do vazhdojë të jetë në fuqi kufizimi i lëvizjes së qytetarëve nga ora 22:00 deri në orën 06:00.

Do të kufizohet në këto orare edhe puna në Fast-Food. Universitetet do të vazhdojnë online, administrata do të punojë online, ndërsa shkollat me mësim të alternuar. Këto masa do të vijojnë për një periudhë pa afat”, tha zv.ministrja e Shëndetësisë Rakacolli.