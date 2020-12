Horoskopi për ditën e sotme, 2 dhjetor 2020

Dashi

Ju kurrë nuk keni qenë të mirë në marrjen e urdhrave, veçanërisht nëse ato vijnë nga një epror. Por sot, ato vijnë për të mirën e përbashkët, ndaj do t’ju duhet t’i zbatoni. Në aspektin profesional, parashikohet një rritje në detyrë.

Demi

Një partner ose një mik i dashur me të cilin ndani mendimet tuaja më të thella mund t’ju bëjë një ofertë mjaft të çuditshme, por jashtëzakonisht të mrekullueshme. Për fat të mirë, është koha e përkryer për një aktivitet të tillë, ndaj mund ta pranoni atë.

Binjakët

Sot mendja juaj është e gatshme për romancë. Ju i doni të gjitha! Biseda të thella, kuptimplota, por dhe flirtim intensiv. Për fat të mirë, me planetët të rreshtuar në mënyrën si janë për momentin, ju jeni të favorizuar në këtë drejtim.

Gaforrja

Nëse mund të arrini të kaloni gjithçka që universi ka vendosur të hedhë drejt rrugës suaj për momentin, gjë që do të jetë shumë interesante, ju mund të kaloni gjithçka. Pavarësisht nëse është një figurë autoriteti, partner apo mik i mirë, do të bëni gjithçka që ata kërkojnë pa asnjë ankesë.

Luani

Sot do të ishte një ditë e mirë për të qëndruar i vetëm. Njerëzit mund të jenë paksa bezdisës dhe gjaknxehtësia mund të ndizet. Nuk ka kuptim të hysh në një argument të panevojshëm. Bëni lojë të sigurt duke shmangur personat që shkaktojnë nervozizëm.

Virgjëresha

Rutina juaj do të prishet seriozisht, por për të parën herë nuk do të mërziteni shumë për këtë. Kjo do të ndodhë për një arsye të mirë. Ndoshta është partneri juaj, një mik i mirë ose shefi juaj që e kërkon favorin. Kushdo qoftë ai, me të vërtetë ka nevojë për ndihmën tuaj

Peshorja

Mos u përpiqni të fshihni ndjenjat nga ata njerëz që doni dhe që ju duan. Lajmi i mirë është se tani situata është shumë e mirë. Kjo do t’ju ndihmojë për nisjen e një marrëdhënieje të re sentimentale.

Akrepi

Ju mund të jeni akoma pak i irrituar për ngjarjet e së kaluarës, por në të vërtetë është koha që thjesht t’i harroni ato. Bëjani vetes këtë favor dhe vazhdoni përpara. Mbajtja e inateve vetëm ju dëmton. Jeta është shumë e shkurtër! Jetoni në të tashmen dhe shihni drejt së ardhmes.

Shigjetari

Sipas mendimit tuaj, jeta ka për qëllim të jetë një seri pushimesh të zgjatura. Nuk është se jeni i papërgjegjshëm. Në fakt, është një mënyrë e mirë për të tejkaluar problemet me të cilat përballeni herë pas here. Edhe sot do t’ju duhet të mendoni pozitivisht përballë sfidave.

Bricjapi

Sot do të jetë një ditë e mrekullueshme. Vazhdoni derisa ta besoni absolutisht. ‘Fal, harro dhe vazhdo përpara’ duhet të jetë sot motoja juaj. Nëse përballeni me probleme në dashuri, largojeni energjinë negative nga vetja.

Ujori

Do t’ju duhet që sot të tregoni më shumë angazhim në vendin e punës. Nëse përballeni me ndonjë problem, kërkoni këshilla nga dikush. Në aspektin sentimental, gjithçka do të shkojë sipas planeve.

Peshqit

Vetëkontrolli nuk ka qenë kurrë lart në listën tuaj të cilësive që admironi te vetja. Përpiquni të tregoni pak përmbajtje me blerjet në internet që të mos dëmtoni plotësisht llogarinë tuaj bankare.