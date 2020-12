Ministri i Shëndetësisë në Itali: Vaksina për Covid-19 do jetë falas

Qytetarët italianë do ta kenë të ndaluar që gjatë Krishtlindjes dhe Vitit të Ri të lëvizin mes rajoneve. Është ky vendimi më i fundit i qeverisë italiane për të parandaluar që gjatë festave të përkeqësohet situata nga COVID 19.

Ndalimet do të jenë në fuqi nga 4 dhjetori deri ne 6 janar. Dyqanet në zonat e kuqe do të lejohen të hapen përsëri, por shtetrrethimi do të jete ne fuqi, baret dhe restorantet do te vijojne te mbyllen në oren 18:00.

Sa i përket vaksinës anti-Covid, ministri i Shëndetësisë, Roberto Speranza bëri me dije se programi i vaksinimit nis nëmuajt e parë të vitit 2021 dhe vaksina do të jetë falas.

“Të nderuar kolegë, për stuhinë që po kalojmë, më në fund kemi një destinacion përpara nesh, ne kemi një rrugë të pastër dhe një strehë të sigurt. Tani është e mundur, pasi me shumë gjasë, duke nisur nga janari do të kemi vaksinat e para dhe më pas do të jemi në gjendje që të vaksinojmë një numër gjithnjë e më të madh italianësh.

Kjo është pika e kthesës, të cilën e kemi pritur dhe drejt së cilës kemi punuar për shumë muaj. Blerja e vaksinës do të centralizohet dhe shpërndahet falas për të gjithë italianët. E centralizuar dhe shpërndarë falas për të gjithë”, u shpreh Speranza.