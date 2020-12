Rama jep lajmin e mirë: Jo më çdo vit kolaudimi i makinave, ja çfarë do të ndryshojë

Kryeministri Edi Rama këtë të mërkurë e ka nisur me një lajm të rëndësishëm në lidhje më kontrollin teknik të mjeteve që do të kryhet nga shteti, duke filluar nga janari i vitit 2021.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Rama thotë se me përfundimin e dhjetorit, përfundon dhe koncensioni i kompanisë SGS, dhe ndryshojnë edhe afatet në të cilat mjetet duhet të bëjnë kolaudimin.

Postimi i Ramës:

Me përfundimin në dhjetor të koncesionit absurd të kontrollit teknik të mjeteve rrugore (kolaudimi), ky shërbim sikundër e kemi premtuar do t’i kthehet shtetit dhe do të kryhet nga #DPSHTRR dhe nga janari 2021 do të ketë këto risi që do të lehtësojnë drejtuesit e 630 mijë automjeteve: