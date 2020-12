Vaksinat ndaj COVID-19/ Brataj: E kam thënë që në qershor që do dalë brenda vitit. Ja ku ndryshojnë kinezet e ruset nga perëndimoret

Shefi i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj i ftuar në emisionin ”Real Story” të Sokol Ballës në News24 ka folur për vaksinat ndaj COVID-19 në ditën kur Britania e Madhe aprovoi për raste emergjente prodhimin e Pfizer/AstraZeneca.

Brataj kujton se që në qershor e ka deklaruar se vaksina del brenda vitit. Sipas tij ka ndikuar bashkimi i botës shkencore dhe asaj të pasur që kurrë nuk janë bërë bashkë më parë, por tashmë u bashkuan prej pandemisë.

Ai bën një dallim mes dy vaksinave perëndimore të Pfizer dhe Moderna si dhe asaj ruse Sputnik V apo kineze. Brataj hedh hije dyshimi mbi vaksinat ruse e kineze, teksa vlerëson ato perëndimore për transparencën në provat, testimet e të dhënat.

”Sigurisht, ajo që thotë doktor Iliri ka të bëjë me faktin e kohës. Nëse vlerat e tjera, duhet të themi që kjo është vaksina e parë. Por për faktet, provat dhe siguria janë bërë ato parametrat minimalë janë respektuar. Diskutohet për efeketin afatgjatë. Pra të presim sa të kalojë pandemia dhe të flasim për vaksinë. është virusi i ri, një nga pandemitë më të mëdha në botë.

Jam i qetë që në qershor, që brenda këtij viti del vaksina. Detyrimisht do të dilte se u angazhua gjithë bota. Gjithë kërkimet laboratorike, shkencore u vunë në lëvizje që në fillim të pandemisë. Shumë herë më të rrezikshme si pandemi jan Merci dhe Sarsi. Pati vatra që në 2019, por duke e kuptuar izolohet menjëherë. Ne duhet të japim mesazhe pozitive. Mund të kthehet, nuk do të zhduket përgjithmonë. Do të ketë veç imunizimit natyral, sepse shumica e kanë kaluar, kanë imunitet. Do të ekzistojë natyralisht, dhe nuk është e thënë që 100% do të infektohen.

Po na dalin shumë gjëra, grupi i gjakut, gjenetika etj, shumë gjëra që ndikojnë.

Trupi human është makinë aq e ndërlikuar dhe kemi shumë për të mësuar. Shkenca mjekësore është gjithmonë në evolim. Për fatin e mirë ka arritur ta zbardhë. është provuar që ka pasur kaq veta të trajtuar, s’ka më.

Sigurisht që është një gjë e tillë. Siç e thashë është futur bota shkencore dhe e pasur, për herë të parë bashkë. Siç doli Dibella me atë të kancerit që nuk iu lëshuan, kurse tani e përdorim. Duhet ë kuptojmë gjithë dinamikat. Shtetet e pasura që u goditën më shumë, që e morën dhe më lehtë. Në një kohë shumë të shkurtër morën masat shumë shpejt. Shtetet e pasura marrin masa për njerëzit e tyre. Ose do mbyllësh kufirin, ose të presësh gjitonin të imunizohet. Ka një ndryshim mes atyre ruse, kineze dhe këto. Ato nuk respektuan disa gjëra. Nuk bënë publike. U vendos AstraZeneca bllokuan për herë të dytë, e bënë publike, kjo është transparenca. Rezultatet janë shumë të mira. Ne gripin 70% e kemi, po të arrish 90%. Besoj shumë tek vaksina.”- tha Brataj.