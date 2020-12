“Më e keqja nuk ka ardhur”, rekord viktimash nga COVID-19 në SHBA

Rekord viktimash nga koronavirusi në SHBA. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 2,733, ndërkohë që numri i të infektuarve ka arritur në gati 200,000. Më shumë se 100,000 persona të infektuar janë nëpër spitale në SHBA. Robert Redfield, udhëheqës i Qendrës për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, ka parashikuar më 2 dhjetor se më e keqja nuk ka ndodhur ende.

“Realiteti është se dhjetori, janari dhe shkurti do të jenë periudha të vështira. Unë në fakt besoj se ato do të jenë kohërat më të vështira në historinë e shëndetit publik të këtij kombi”, ka thënë Redfield gjatë një bisede me Fondacionin amerikan të Tregtisë.

Ai ka paralajmëruar se numri i të vdekurve në SHBA deri në muajin shkurt mund të arrijë në 450,000, në krahasim me 273,000 viktima sa janë regjistruar deri më tani. Përkeqësimi i numrit të të infektuarve ka ardhur pas fundjavës që shënoi Festën e Falënderimeve, kur miliona amerikanë kanë anashkaluar paralajmërimet për të shmangur udhëtimet dhe organizimet e mëdha. Periudha e festave pritet të rëndojë edhe më shumë situatën sipas zyrtarëve shëndetësorë, duke përmendur Festën e Krishtlindjes dhe atë të Vitit të Ri.