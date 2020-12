Një tjetër mjek humb betejën me Covid-19 (Emri)

Një tjetër mjek ka humbur betejën me koronavirusin.

Bëhet fjalë për doktor Myftar Zemani kishte dalë në pension, por ende ushtronte profesionin vullnetarisht në zonën e Fierit.

Postimi i plotë:

Lajm i hidhur. Ndërron jete mjeku i njohur.

Epidemia dhe sëmundja e rrezikshme COVID- 19, që në këtë periudhë ka marrë përmasa masive, nuk po kursen as jetën e mjekëve. Sot një tjetër mjek e humbi betejën me këtë virus. Është fjala për mjekun Myftar Zemani, që bashkëqytetarët tanë e njohin shkurt si Doktor Tarja. Edhe pse në pension, ai jepte ndihmesën e tij në fushën e mjekësisë, duke vizituar dhe këshilluar qytetarët që i kërkonin ndihmë. I lindur më 10 shkurt 1942 në Kuç të Vlorës, doktor Tarja pas mbarimt të fakultetit të mjeksisë, shërbeu në Bishan, Roskovec, Fier etj. Kudo ku ka punuar është dalluar për shpirtin human, i papërtuar, i lidhur me banorët edhe për hallet e shqetësimet e tyre, duke u bërë kështu një figurë popullore. Me keqardhje i shprehim ngushëllime familjes, miqve dhe kolegëve me të cilët ka punuar.

I paharruar kujtimi i doktor Tares!