Qeveria italianie “anulon” festat/ Nuk lejohen udhëtimet nga 21 dhjetori, deri në 6 janar

Qeveria italiane ka lëshuar një dekret që ndalon udhëtimin gjatë sezonit të festave. Teksti specifikon se “nga 21 dhjetori 2020 deri më 6 janar 2021, çdo lëvizje brenda dhe jashtë midis territoreve të rajoneve të ndryshme është e ndaluar brenda territorit kombëtar.

Dhe në ditët e 25 dhe 26 Dhjetor 2020 dhe 1 janar 2021, çdo lëvizje midis komunave është gjithashtu e ndaluar, përveç për lëvizjet e motivuara nga nevoja të provuara të punës ose situata të domosdoshme ose për arsye shëndetësore.

Ata që jetojnë në rajone në zonën e verdhë do të jenë në gjendje të lëvizin lirshëm nga 4 deri në 20 Dhjetor, duke kaluar kufijtë rajonalë dhe duke shkuar në rajone të tjera. Konfirmimi vjen ndërsa negociatat politike për hartimin e masave të reja janë ende në proces, e cila do të jetë në fuqi nga 4 Dhjetori. Nuk do të ketë kufizime të udhëtimit për dy javët e ardhshme.